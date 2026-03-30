0 800 307 555
ТОП-10 ритейлерів України у 2026 році

Сумарний виторг десятки лідерів роздрібної торгівлі у 2025 році становив 647,33 млрд грн
Сумарний виторг десятки лідерів роздрібної торгівлі у 2025 році становив 647,33 млрд грн
До десятки лідерів роздрібної торгівлі України за результатами Індексу Опендатабота 2026 увійшли АТБ, Сільпо, Аврора, Фора, Comfy, Novus, Metro, EVA, WOG та Rozetka. Це щорічний рейтинг компаній із найбільшим внеском в економіку країни.
Рейтинг сформовано на основі фінансової звітності українських підприємств за 2025 рік, даних державних реєстрів та аналітики Опендатабота. Додатково враховуються прозорість бізнесу та його ділова репутація.
Сумарний виторг десятки лідерів роздрібної торгівлі у 2025 році становив 647,33 млрд грн, що дорівнює 14% від загального обсягу доходів компаній, включених до Індексу.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні запускають систему фудбенкінгу. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Українською федерацією банків продовольства розпочали впровадження системи фудбенкінгу — механізму передачі придатних до споживання продуктів від бізнесу до соціально вразливих груп населення.
Виробники та ритейлери передаватимуть непродані, але безпечні продукти до банків продовольства — неприбуткових організацій, які здійснюватимуть їх сортування, зберігання та формування продуктових наборів.
