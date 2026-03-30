ТОП-10 ритейлерів України у 2026 році

Сумарний виторг десятки лідерів роздрібної торгівлі у 2025 році становив 647,33 млрд грн

До десятки лідерів роздрібної торгівлі України за результатами Індексу Опендатабота 2026 увійшли АТБ, Сільпо, Аврора, Фора, Comfy, Novus, Metro, EVA, WOG та Rozetka. Це щорічний рейтинг компаній із найбільшим внеском в економіку країни.

Рейтинг сформовано на основі фінансової звітності українських підприємств за 2025 рік, даних державних реєстрів та аналітики Опендатабота. Додатково враховуються прозорість бізнесу та його ділова репутація.

Роздрібна торгівля, opendatabot.ua

Сумарний виторг десятки лідерів роздрібної торгівлі у 2025 році становив 647,33 млрд грн, що дорівнює 14% від загального обсягу доходів компаній, включених до Індексу.

