В Україні запускають систему фудбенкінгу — хто зможе отримати продукти безкоштовно

Щороку в Україні утилізується до 2,5-2,7 млн тонн продовольства

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Українською федерацією банків продовольства розпочали впровадження системи фудбенкінгу — механізму передачі придатних до споживання продуктів від бізнесу до соціально вразливих груп населення.

Про це повідомив заступник міністра Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Масштаби утилізації продуктів

За його словами, щороку в Україні утилізується до 2,5−2,7 млн тонн продовольства, значна частина якого ще придатна до споживання. Водночас понад 12,7 млн українців потребують гуманітарної допомоги.

«Щороку в Україні може утилізовуватись до 2,5 мільйона тонн продовольства — це до 15−20% від обсягів виробництва та споживання. Наше завдання — максимально скоротити ці втрати і спрямувати такі продукти на підтримку людей, які цього потребують», — наголосив Висоцький.

Як працюватиме система

Виробники та ритейлери передаватимуть непродані, але безпечні продукти до банків продовольства — неприбуткових організацій, які здійснюватимуть їх сортування, зберігання та формування продуктових наборів.

Надалі ці продукти або готові страви безкоштовно передаватимуться людям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Необхідні законодавчі зміни

Планується ухвалення окремого закону «Про банки продовольства», а також внесення змін до податкового та екологічного законодавства.

Зокрема, йдеться про запровадження двох типів термінів придатності, податкові стимули для бізнесу та обов’язок великих ритейлерів передавати непродані продукти.

Очікуваний ефект для економіки та суспільства

Очікується, що впровадження системи фудбенкінгу дозволить:

зменшити обсяги харчових відходів і витрати на їх утилізацію (які нині сягають майже 9,6 млрд грн на рік);

забезпечити продовольством мільйони українців, зокрема внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів і людей з інвалідністю;

знизити навантаження на державний бюджет;

створити додаткові стимули для соціально відповідального бізнесу.

Важливо, що всі вимоги до безпечності харчових продуктів залишатимуться незмінними. Контроль здійснюватимуть відповідні державні органи, а відповідальність за якість і належні умови зберігання нестимуть банки продовольства.

Висоцький додав, що наразі проміжна ціль — до 50% нереалізованих, але придатних продуктів направляти на соціальні потреби. У довгостроковій перспективі — до 80%, що відповідатиме кращим європейським практикам.

