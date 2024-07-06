ТОП-10 нових легковиків, які купували українці у червні — Finance.ua

ТОП-10 нових легковиків, які купували українці у червні Сьогодні 14:14 — Технології&Авто

Автомобіль, freepik.com

Не зважаючи на загальне зменшення продажів автомобілів французької марки Renault, її кросовер Duster у червні став бестселером українського ринку нових легкових авто.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Водночас, попередній лідер ринку — Toyota RAV-4 продемонстрував другий результат.

А «бронзу» місяця несподівано отримав електромобіль Honda M-NV.

ТОП-10 нових легковиків червня:

Renault Duster — 447 од.;

Toyota RAV-4 — 424 од.;

Honda M-NV — 140 од.;

Toyota Camry — 138 од.;

BMW X5 — 115 од.;

Suzuki SX4 — 114 од.;

Mitsubishi L200 — 113 од.;

Mazda CX5 — 111 од.;

KIA Sportage — 107 од.;

BMW 3 — 104 од.

Зазначається, що за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% червневого ринку нових легковиків.

Нагадаємо, на європейському вторинному автомобільному ринку активно знижуються ціни протягом останнього року.

На думку аналітиків, зниження цін на вторинному авторинку пов’язане з такими факторами:

економічні умови;

зміни у споживчих уподобаннях;

вплив нових технологій на автоіндустрію.

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