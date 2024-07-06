ТОП-10 нових легковиків, які купували українці у червні — Finance.ua

ТОП-10 нових легковиків, які купували українці у червні
Не зважаючи на загальне зменшення продажів автомобілів французької марки Renault, її кросовер Duster у червні став бестселером українського ринку нових легкових авто.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Водночас, попередній лідер ринку — Toyota RAV-4 продемонстрував другий результат.
А «бронзу» місяця несподівано отримав електромобіль Honda M-NV.
ТОП-10 нових легковиків червня:
- Renault Duster — 447 од.;
- Toyota RAV-4 — 424 од.;
- Honda M-NV — 140 од.;
- Toyota Camry — 138 од.;
- BMW X5 — 115 од.;
- Suzuki SX4 — 114 од.;
- Mitsubishi L200 — 113 од.;
- Mazda CX5 — 111 од.;
- KIA Sportage — 107 од.;
- BMW 3 — 104 од.
Зазначається, що за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% червневого ринку нових легковиків.
Нагадаємо, на європейському вторинному автомобільному ринку активно знижуються ціни протягом останнього року.
На думку аналітиків, зниження цін на вторинному авторинку пов’язане з такими факторами:
- економічні умови;
- зміни у споживчих уподобаннях;
- вплив нових технологій на автоіндустрію.
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