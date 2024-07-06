ТОП-10 нових легковиків, які купували українці у червні — Finance.ua
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ТОП-10 нових легковиків, які купували українці у червні

Технології&Авто
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Автомобіль
Автомобіль, freepik.com
Не зважаючи на загальне зменшення продажів автомобілів французької марки Renault, її кросовер Duster у червні став бестселером українського ринку нових легкових авто.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Водночас, попередній лідер ринку — Toyota RAV-4 продемонстрував другий результат.
А «бронзу» місяця несподівано отримав електромобіль Honda M-NV.

ТОП-10 нових легковиків червня:

  • Renault Duster — 447 од.;
  • Toyota RAV-4 — 424 од.;
  • Honda M-NV — 140 од.;
  • Toyota Camry — 138 од.;
  • BMW X5 — 115 од.;
  • Suzuki SX4 — 114 од.;
  • Mitsubishi L200 — 113 од.;
  • Mazda CX5 — 111 од.;
  • KIA Sportage — 107 од.;
  • BMW 3 — 104 од.
Зазначається, що за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% червневого ринку нових легковиків.
Нагадаємо, на європейському вторинному автомобільному ринку активно знижуються ціни протягом останнього року.
На думку аналітиків, зниження цін на вторинному авторинку пов’язане з такими факторами:
  • економічні умови;
  • зміни у споживчих уподобаннях;
  • вплив нових технологій на автоіндустрію.
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За матеріалами:
Finance.ua
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