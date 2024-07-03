У Європі впали ціни на вживані авто — що чекає авторинок України Сьогодні 21:35 — Технології&Авто

У Європі впали ціни на вживані авто — що чекає авторинок України

На європейському вторинному автомобільному ринку активно знижуються ціни протягом останнього року. Таку динаміку, що викликає інтерес у покупців та продавців, експерти пояснюють низкою факторів.

Про це йдеться у повідомленні Інституту досліджень авторинку

На думку аналітиків, зниження цін на вторинному авторинку пов’язане з такими факторами:

економічні умови;

зміни у споживчих уподобаннях;

вплив нових технологій на автоіндустрію.

Зокрема, у червні цього року було зафіксоване незначне підвищення вартості вживаних автомобілів, відповідно до індексу цін Auto1 Group. Показник за місяць підвищився з 137,9 до 138,2, приріст — 0,2%. Однак, порівняно з аналогічним періодом 2023 року ціни нижчі на 9,2% (показник впав з 152,2 до 138,2). За 2024 рік індекс опустився на 2,7% (з 142,0 до 138,2).

За словами експертів, попри загальне зниження цін, вони на 16,6% вищі, ніж були до коронавірусної пандемії COVID-19. Так, у червні 2019 року індекс дорівнював 118,7.

Як зазначив старший віцепрезидент з продажу та операцій Auto1 Group Моріц Люк, така динаміка повністю відповідає сподіванням дилерів-партнерів. За його спостереженнями, ціни на дизельні авто в першій половині року демонструють стабільність.

Український авторинок вживаних авто

Що стосується українського авторинку вживаних авто, то теж спостерігається зниження вартості транспорту, особливо на внутрішньому. Проте ціни на імпортований з Європи транспорт залишаються стабільними через «вхідну вартість», пояснюють експерти.

Індекс цін Auto1 Group ґрунтується на аналізі більш ніж 3,6 млн угод купівлі-продажу б/у авто у країнах Європи.

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