ТОП-10 нових легковиків 2024 року — Finance.ua

ТОП-10 нових легковиків 2024 року Сьогодні 21:13 — Технології&Авто

ТОП-10 нових легковиків 2024 року, Фото: freepik

Протягом трьох кварталів цього року в Україні було зареєстровано 53 тисячі нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за той самий період у 2023 році.

Про це повідомили в «УкрАвтопромі».

Найбільш популярним автомобілем серед нових легковиків виявився компактний кросовер-позашляховик Renault Duster.

Вперше цю модель представили у грудні 2009 року під дочірньою маркою Dacia. Пізніше були представлені версії під брендом Renault.

Другу та третю позиції також займають кросовери, а саме — моделі Toyota RAV4 та Mazda CX-5. Замикає десятку лідерів середньорозмірний чеський SUV Škoda Kodiaq.

ТОП-10 нових легкових авто цього року:

Renault Duster — 5060 одиниць;

Toyota RAV4 — 3402;

Mazda CX-5 — 1459;

Volkswagen ID.4 — 1410;

Kia Sportage — 1315;

Hyundai Tucson — 1078;

Toyota Camry — 1069;

Škoda Octavia — 998;

Volkswagen Touareg — 966;

Škoda Kodiaq — 961.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2024 року українці придбали 50,1 тисячі вживаних легковиків віком до п’яти років, завезених з-за кордону. Це на 60% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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