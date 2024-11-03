ТОП-10 нових легковиків 2024 року — Finance.ua

ТОП-10 нових легковиків 2024 року
Протягом трьох кварталів цього року в Україні було зареєстровано 53 тисячі нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за той самий період у 2023 році.
Про це повідомили в «УкрАвтопромі».
Найбільш популярним автомобілем серед нових легковиків виявився компактний кросовер-позашляховик Renault Duster.
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Вперше цю модель представили у грудні 2009 року під дочірньою маркою Dacia. Пізніше були представлені версії під брендом Renault.
Другу та третю позиції також займають кросовери, а саме — моделі Toyota RAV4 та Mazda CX-5. Замикає десятку лідерів середньорозмірний чеський SUV Škoda Kodiaq.
ТОП-10 нових легкових авто цього року:
- Renault Duster — 5060 одиниць;
- Toyota RAV4 — 3402;
- Mazda CX-5 — 1459;
- Volkswagen ID.4 — 1410;
- Kia Sportage — 1315;
- Hyundai Tucson — 1078;
- Toyota Camry — 1069;
- Škoda Octavia — 998;
- Volkswagen Touareg — 966;
- Škoda Kodiaq — 961.
Нагадаємо, за дев’ять місяців 2024 року українці придбали 50,1 тисячі вживаних легковиків віком до п’яти років, завезених з-за кордону. Це на 60% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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