ТОП-10 нових легковиків 2024 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 нових легковиків 2024 року

Технології&Авто
54
ТОП-10 нових легковиків 2024 року
ТОП-10 нових легковиків 2024 року, Фото: freepik
Протягом трьох кварталів цього року в Україні було зареєстровано 53 тисячі нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за той самий період у 2023 році.
Про це повідомили в «УкрАвтопромі».
Найбільш популярним автомобілем серед нових легковиків виявився компактний кросовер-позашляховик Renault Duster.

Читайте також: Машина в кредит у 2024 році: як все оформити

Вперше цю модель представили у грудні 2009 року під дочірньою маркою Dacia. Пізніше були представлені версії під брендом Renault.
Другу та третю позиції також займають кросовери, а саме — моделі Toyota RAV4 та Mazda CX-5. Замикає десятку лідерів середньорозмірний чеський SUV Škoda Kodiaq.

ТОП-10 нових легкових авто цього року:

  • Renault Duster — 5060 одиниць;
  • Toyota RAV4 — 3402;
  • Mazda CX-5 — 1459;
  • Volkswagen ID.4 — 1410;
  • Kia Sportage — 1315;
  • Hyundai Tucson — 1078;
  • Toyota Camry — 1069;
  • Škoda Octavia — 998;
  • Volkswagen Touareg — 966;
  • Škoda Kodiaq — 961.
Нагадаємо, за дев’ять місяців 2024 року українці придбали 50,1 тисячі вживаних легковиків віком до п’яти років, завезених з-за кордону. Це на 60% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.