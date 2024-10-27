Українці активно купують вживані авто з-за кордону: у ТОПі — електрокари
За дев’ять місяців 2024 року українці придбали 50,1 тисячі вживаних легковиків віком до п’яти років, завезених з-за кордону. Це на 60% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Всього з січня по вересень було зареєстровано 176 тисяч вживаних авто, і понад 28% із них припадає на машини віком до 5 років.
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Серед імпортованих авто цього сегмента лідерами стали електромобілі, які зайняли 40% ринку.
Інші категорії розподілилися так:
- бензинові авто — 39%;
- дизельні — 10%;
- гібриди — 7%;
- авто з ГБО — 4%
Топ-10 найпопулярніших моделей авто
- Tesla Model Y — 3231 одиниця;
- Tesla Model 3 — 2885 одиниць;
- Hyundai Kona — 1635 одиниць;
- Nissan Rogue — 1622 одиниці;
- Mazda CX5 — 1598 одиниць;
- Volkswagen Tiguan — 1429 одиниць;
- Volkswagen Golf — 1144 одиниці;
- Nissan Leaf — 1078 одиниць;
- Kia Niro — 998 одиниць;
- Audi Q5 — 966 одиниць.
Нагадаємо, вересневий попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 16%, до 7,8 тис. одиниць. Втім, вони охопили 46% первісних продажів вживаних легковиків проти 44% торік. Середній вік становив 10,6 року.
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