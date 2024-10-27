Українці активно купують вживані авто з-за кордону: у ТОПі — електрокари Сьогодні 08:15 — Технології&Авто

Українці активно купують вживані авто з-за кордону: у ТОПі — електрокари, Фото: freepik

За дев’ять місяців 2024 року українці придбали 50,1 тисячі вживаних легковиків віком до п’яти років, завезених з-за кордону. Це на 60% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Всього з січня по вересень було зареєстровано 176 тисяч вживаних авто, і понад 28% із них припадає на машини віком до 5 років.

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Серед імпортованих авто цього сегмента лідерами стали електромобілі, які зайняли 40% ринку.

Інші категорії розподілилися так:

бензинові авто — 39%;

дизельні — 10%;

гібриди — 7%;

авто з ГБО — 4%

Топ-10 найпопулярніших моделей авто

Tesla Model Y — 3231 одиниця; Tesla Model 3 — 2885 одиниць; Hyundai Kona — 1635 одиниць; Nissan Rogue — 1622 одиниці; Mazda CX5 — 1598 одиниць; Volkswagen Tiguan — 1429 одиниць; Volkswagen Golf — 1144 одиниці; Nissan Leaf — 1078 одиниць; Kia Niro — 998 одиниць; Audi Q5 — 966 одиниць.

Нагадаємо, вересневий попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 16%, до 7,8 тис. одиниць. Втім, вони охопили 46% первісних продажів вживаних легковиків проти 44% торік. Середній вік становив 10,6 року.

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