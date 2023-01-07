ТОП-10 найнадійніших автомобілів останнього десятиліття — Finance.ua

ТОП-10 найнадійніших автомобілів останнього десятиліття Сьогодні 23:23 — Технології&Авто

ТОП-10 найнадійніших автомобілів останнього десятиліття

Японські автомобілі незмінно перевершують свої західні аналоги щодо надійності та вартості обслуговування.

Запитайте будь-яку людину на ринку автомобілів, і ви отримаєте різні відповіді. Комусь потрібна потужність, а комусь — економічність, комфорт, практичність, керованість та доступність. Незалежно від цього, кожен хоче мати автомобіль, на який він може покластися, і при цьому вичавити з нього максимум. Нікому не потрібен високопродуктивний, маневрений автомобіль, який ламається на кожному кроці. Тому надійність є одним із ключових факторів для покупців автомобілів.

Ранжувати автомобілі за надійністю досить складно, оскільки жодна модель не ідеальна. Тим не менш, деякі автомобілі мають безліч чудових якостей, які забезпечують приголомшливі враження від водіння, але при цьому відрізняються низькою надійністю. У той час, як деякі відомі бренди останнім часом сумно відомі тим, що випускають ненадійні автомобілі, інші зберігають репутацію виробника високонадійних автомобілів. Тут представлені найнадійніші автомобілі останнього десятиліття, що базуються на даних незалежних органів, визнаних у галузі.

Toyota Camry

Toyota входить до числа найнадійніших марок автомобілів, якщо не найнадійніша. Цілком передбачувано, що багато автомобілів цієї марки показують зразкові результати у багатьох дослідженнях задоволеності споживачів. Camry — один із добрих прикладів, і з моменту свого дебюту в 1982 році багато моделей довели свою високу надійність і довговічність.

За останнє десятиліття весь модельний ряд Camry сьомого покоління, випущений у період з 2012 до 2017 року, отримав відмінні оцінки надійності від Consumer Reports. Ці автомобілі також доступні за ціною і є відмінним вибором на ринку вживаних автомобілів.

Kia Sportage

Kia Sportage — це привабливий і шикарний компактний кросовер, який відмінно тримається в місті завдяки достатньому моменту, що крутить, на низьких оборотах, плавному двигуну і легкої маневреності. Це також один із найнадійніших автомобілів, що випускаються корейським автовиробником.

Автомобіль випускається з 1993 року, і останні модельні роки було дуже мало повідомлень про несправності, особливо в четвертому поколінні, представленому на ринку з 2016 по 2021 рік. Як і будь-який інший автомобіль, були деякі проблеми, але вони незначні і не пов’язані з двигуном.

Toyota Highlander

Toyota Highlander — один із найдовговічніших позашляховиків середнього розміру, який можна купити за гроші, з прогнозованою здатністю працювати до 480 тисяч кілометрів. Це одна з найнадійніших моделей у колекції високонадійних автомобілів Toyota.

Крім хороших манер на дорозі та економії палива вище за середнє, Highlander постійно отримує оцінки вище за середній у всіх основних рейтингах надійності. Крім того, він має середню кількість проблем і ремонтів у порівнянні з іншими середньорозмірними позашляховиками, що робить його надійним вибором на ринку нових і вживаних автомобілів.

Toyota Prius

Toyota Prius став першим у світі серійним електрифікованим автомобілем у 1997 році і зараз є іконою нашого часу, оскільки проклав шлях до електричної ери. Хоча його гібридна силова установка може бути складною, протягом усього життєвого циклу він мав надійну репутацію.

Мало що може піти не так з Prius, і його гібридна технологія проникла до інших моделей Toyota та Lexus. Багато оригінальних моделей все ще працюють, тому термін служби батарей не повинен стати проблемою для екземплярів, проданих за останнє десятиліття.

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Toyota 4Runner

Деякі позашляховики можуть змагатися з Toyota 4Runner в плані надійності і безвідмовності. Цей універсальний і міцний автомобіль продовжує домінувати в сегменті нових середньорозмірних позашляховиків завдяки своїй поведінці та репутації куленепробивної надійності.

Шанувальники нарікають на небажання Toyota модернізувати модель 4Runner, останній великий редизайн був зроблений в 2009 році, і це зміниться з появою абсолютно нової моделі шостого покоління, що очікується в 2023 для 2024 модельного року. Тим не менш, 4Runner залишається одним із найнадійніших автомобілів останнього десятиліття.

Honda Accord

Honda — один з найнадійніших автовиробників у різних сегментах ринку. Їхній автомобіль середнього розміру, Honda Accord, заслужив похвалу за те, що є одним з найнадійніших автомобілів на ринку.

Accord дебютував у 1976 році як дводверний хетчбек і випускався понад чотири десятиліття. Моделі дев’ятого та десятого поколінь, випущені за останнє десятиліття, є одними з найнадійніших, на них надходить мало скарг.

Mazda MX-5 Miata

Mazda здобула найвищий загальний рейтинг надійності в останньому рейтингу Consumer Reports. Це повторює аналогічні результати інших спостерігачів ринку, котрі постійно ставлять цю марку на перше місце. Mazda MX-5 Miata — один з автомобілів, що допомагають просувати репутацію надійності бренду.

Miata вже давно має рейтинг надійності вищий за середній, і багато модельних років входили в десятку кращих у сегменті субкомпактних автомобілів.

Hyundai Elantra

Новий 2023 Elantra продовжує сяяти високою паливною економічністю, комфортною та приємною їздою з інтуїтивно зрозумілими функціями та доступною ціною. Крім того, машина відрізняється високою очікуваною надійністю, спираючись на останні моделі, які виявилися надзвичайно надійними та завоювали популярність завдяки своїй надійності.

Ви насилу знайдете, на що поскаржитися на Elantra, крім слабкого базового двигуна. А якщо щось піде не так, покупці отримають зиск від тривалих гарантійних умов Hyundai.

Honda Civic

Honda Civic протягом десятиліть зберігала репутацію практичного та надійного автомобіля, що робить її чудовим вибором для надійного повсякденного водія. Хоча в останньому поколінні стандарти, схоже, трохи знизилися, Civic продовжує вражати як один із найкращих варіантів для тих, хто шукає надійний автомобіль.

При належному догляді та обслуговуванні Civic може пробігти 300 тисяч кілометрів та більше. За даними Business Insider, 2,3% Honda Civic, проданих у 2019 році, мають на одометрі понад 320 тисяч кілометрів.

Toyota Corolla

Багато хто вважає Toyota Corolla одним із найнадійніших автомобілів. Вона історично показує хороші результати у різних незалежних дослідженнях задоволеності клієнтів та надійності від JD Power.

Можливо, Toyota Corolla є найпопулярнішим автомобілем у світі завдяки своїй винятковій надійності. Крім того, у нього мало серйозних проблем, і він має одну з найдешевших середньорічних цін на ремонт та обслуговування.

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