З якими двигунами купують нові авто українці: статистика — Finance.ua
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З якими двигунами купують нові авто українці: статистика

Особисті фінанси
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З якими двигунами купують нові авто українці: статистика
З якими двигунами купують нові авто українці: статистика
Купуючи новий автомобіль, українці продовжують віддавати перевагу бензиновим двигунам, однак попит на них продовжує зменшуватись.
Так, з 3090 придбаних у листопаді нових легковиків 55% були авто, обладнані бензиновими моторами. Торік такі авто охоплювали 64% ринку нових машин, пише Укравтопром.
Другий результат у дизельних авто, як і у минулому році їм належить 22% листопадового ринку. На третьому місці автомобілі з гібридними силовими установками — 13%. Відносно відповідного періоду минулого року частка «гібридів» збільшилась на 2 відсоткових пункти.
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Частка автомобілів на акумуляторних джерелах живлення за рік зросла з 2 до 9 відсотків.
Як і торік, найменш популярними залишаються авто з ГБО — 1%.
Найпопулярнішим бензиновим авто у листопаді була Toyota RAV4. У сегменті дизельних легковиків першість у Renault Duster.
Серед гібридів лідер — Toyota RAV4 Hybrid.
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Найбільш затребуваний на ринку нових електромобілів — Volkswagen ID.4.
Лідером реєстрацій нових авто з ГБО став Renault Duster.

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За матеріалами:
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