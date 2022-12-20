Автомат чи механіка: які машини та за скільки продають українці — Finance.ua

Автомат чи механіка: які машини та за скільки продають українці Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Автомат чи механіка: які машини та за скільки продають українці

Вживаних машин з «автоматом» на ринку стає все більше. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистичні дані агрегатора Automoto.ua , який збирає оголошення продажу всіх авто зі 100 автосайтів в Україні, та визначили, з якою КПП легковиків продають більше, та на скільки залежно від її типу відрізняється ціна.

Машин з «механікою» більше

У січні 2022 року, більшість легкових автомобілів, що продавалися в інтернеті, були обладнані класичною механічною коробкою передач — 65,5% від загальної кількості оголошень. На «автоматі» були відповідно 34,5% машин.

У лютому частка машин на «механіці» була найвищою: 66%. З березня до липня вона зменшувалася, і в липні 2022 року у продажі зафіксували найвищу частку легковиків, обладнаних автоматичною КПП: 40,9%.

Цікаво, що цей період припав на час дії так званого «нульового» розмитнення. Після повернення податків на імпорт вживаних авто з-за кордону частка машин на «механіці» почала поступово зростати та станом на листопад складає 65,8%, що є другим показником протягом 2022 року. Тобто, завдяки відсутності митних платежів на український авторинок потрапляло більше автомобілів на «автоматі».

Вік авто

Цікаво прослідковується залежність типу коробки перемикання передач від віку автомобілів. Так, середній вік машин в продажі на «автоматі» майже удвічі менший за машини на «механіці» (11 років проти 19,6 року в листопаді). Це не дивно, адже автовиробники все менше випускають машини з механічною КПП, а чим старше авто, тим менше довіри в покупця викликає робота АКПП: обслуговування «класичної» коробки передач коштуватиме суттєво дешевше.

Також чітко помітно, що середній вік обох категорій авто зменшився у травні-липні, в період дії «нульового» розмитнення, та зростав у липні-листопаді. При цьому середній вік машин з АКПП зріс менш суттєво (з 10,7 в липні до 11 в листопаді), ніж в машинах з механічною КПП (з 18,3 в липні до 19,6 в листопаді).

При цьому зі зменшенням середнього віку авто в продажі чітко прослідковується зростання кількості машин з «автоматом».

А що з цінами

З початку року середня медіанна ціна машини на «автоматі» зменшилася з $11 900 в січні до $10 900 в листопаді. Пропозиція продажу авто з механічною КПП також змінилася в ціні: з $4 350 у січні до $3 600 в листопаді.

Загалом легковики на «автоматі» в середньому втричі дорожчі за машини з «механікою». Поза цим, через загальне подешевшання авто на ринку, протягом 2022 року машини з АКПП стали доступніші: на $1000, або ж на 8,4%.

Ціни на популярні моделі

Якщо порівнювати характеристики конкретних моделей, то, до прикладу, Volkswagen Passat з АКП коштує в середньому $10 500, а його середній вік складає 10,7 року. Така ж модель з механічною КПП майже вдвічі старша (19,8 року проти 10,7 року) та удвічі дорожча ($4 800 проти $10 500). Схожа ситуація і з іншими моделями: Skoda Octavia з АКПП коштує в середньому $9 900 та має середній вік 9,6 року; натомість ця ж модель з «механікою» матиме середній вік 14,1 року та коштуватиме $6 400. Volkswagen Golf з «автоматом» в середньому має 10,5 року, а його середня ціна складає $11 000. Якщо модель обладнана механічною КПП, то її середній вік буде майже удвічі більшим: 19,5 року. Середня ціна складає $4 500.

Якщо порівнювати моделі одного й того ж року випуску (у нашому випадку — 2008), помітно, що частка автомобілів з АКП значно більша у машин преміум брендів. Натомість більшість дешевших моделей, що належать до мас-маркету, — це машини з механічною коробкою перемикання передач.

Щодо цін, то в усіх випадках моделі з «автоматом» коштують дорожче. Наприклад, Skoda Octavia — на $800 або 12,7% дорожче; Volkswagen Passat — на $500 або 7,4% дорожче; Opel Astra — на $500 або 9,3%.

Не відрізняється середня ціна у Renault Megane, який обладнаний автоматичною роботизованою коробкою передач, а найбільша різниця вартості у BMW 5 Series (+25% від ціни за «автомат») та Ford Focus (+20,5% від вартості авто з АКП).

В середньому легковики з «автоматом» коштують на 11,2% дорожче за аналогічні моделі на «механіці».

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