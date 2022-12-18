Скільки коштують вживані легкові авто: ціни та моделі (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштують вживані легкові авто: ціни та моделі (інфографіка) Сьогодні 21:06 — Особисті фінанси

Скільки коштують вживані легкові авто: ціни та моделі (інфографіка)

Команда Інституту досліджень авторинку та агрегатор Automoto.ua визначили , як у листопаді змінилися середні ціни на популярні моделі, на скільки постарів український авторинок та як змінився рейтинг найпопулярніших брендів в онлайн продажах легковиків.

Цінова структура не змінюється

Абсолютну більшість оголошень продажу на українському ринку надалі складають легковики вартістю до $10 тисяч. Порівняно з жовтнем, частка таких машин у листопаді майже не змінилася: вони надалі складають абсолютну більшість — 76% від загальної кількості. Найбільша кількість пропозицій продажу знаходиться в категорії $1-2 тисячі: 10,8% (у жовтні показник був на рівні 10,6%).

Популярні авто незначно подешевшали

У листопаді середня ціна вживаного легкового автомобіля у продажі в інтернеті, як і у жовтні, залишається рекордно низькою у 2022 році: $5300. На початку року, а також протягом травня-липня середня вартість легковика у продажі складала $6 тисяч. Отже, кількість оголошень продажу дешевших автомобілів не зменшується.

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Тенденції до подешевшання вживаних авто на ринку не спостерігається, адже й причин для цього немає, кажуть в Інституті досліджень авторинку. Так, із 10 найпопулярніших моделей, котрі українці найчастіше продавали в інтернеті у листопаді, незначно подешевшали лише дві: BMW 5 Series (з $6600 до $6000) та BMW 3 Series (з $5700 до $5550). Обидві машини були популярними під час дії так званого «нульового» розмитнення, тож зниження їх середньої ціни може бути пов’язане із великою кількістю оголошень продажу та відповідно високою конкуренцією продавців.

На $100 в середньому подорожчала Skoda Octavia (з $6700 до $6800), середня ціна інших моделей залишилися на тому ж рівні, що й у жовтні.

Загалом жовтневий рейтинг середніх цін на найпопулярніші моделі у продажі в інтернеті виглядає так:

Volkswagen Passat — $6 700

Skoda Octavia — $6 800 (+$100)

Volkswagen Golf — $4 900

ВАЗ 2109/21099 — $1 500

Daewoo Lanos — $2 500

Renault Megane — $6 500

ВАЗ 2106 — $800

BMW 5 Series — $6 000 (-$600)

Opel Astra — $5 000

BMW 3 Series — $5 550 (-$150)

Автомобільний ринок старіє

У червні та липні, коли на ринку була максимальна кількість пропозицій продажу «свіжопригнаних» автомобілів без сплати митних платежів, середній вік машин в оголошеннях продажу складав 15,2 року — це найнижчий показник у 2022 році. У листопаді цей показник виявився, навпаки, максимально високим: 16,7 року. Тобто, автомобільний ринок України продовжує старіти — уже четвертий місяць поспіль, з моменту скасування так званого «нульового» розмитнення.

Продовжує збільшуватися кількість легковиків, випущених після 1992 року (тобто старше 30 років): їх частка зросла з 11,7% у жовтні до 12% в листопаді. Це також максимальний показник у 2022 році.

Як помітно з рейтингу брендів, радянсько-російські автомобілі марки ВАЗ збільшують свою частку серед оголошень продажу в інтернеті. У листопаді їх було вже 11,8% — це максимальний показник цієї марки у 2022 році. Ще у червні таких авто було 7,2%, а перше місце займав Volkswagen з часткою 11,5%. У листопаді авто цієї марки залишилися на другому місці із часткою 10,6%. На третьому місці в рейтингу розмістилися легковики Renault (6,3%).

Частка ВАЗів зростає, у першу чергу, через зменшення пропозицій продажу автомобілів західних брендів. Останніх було більше, коли авторинок активно наповнювався вживаними легковиками з-за кордону під час дії «нульового» розмитнення.

Загалом рейтинг найпопулярніших брендів, які українці продавали в інтернеті у жовтні 2022 року, виглядає так:

ВАЗ — 11,8% Volkswagen — 10,6% Renault — 6,3% Opel — 5,1% Mercedes-Benz — 5% Ford — 4,7% Skoda — 4,4% BMW — 4,4% Audi — 3,5% Daewoo — 3,3% Toyota — 3,3% Nissan — 3,2% Hyundai — 3,1% Mazda — 2,4% Chevrolet — 2,3%

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