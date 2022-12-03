Ціни на авто в Україні: що і за скільки можна зараз придбати — Finance.ua

Ціни на авто в Україні: що і за скільки можна зараз придбати Сьогодні 21:15 — Технології&Авто

Український маркетплейс AUTO.RIA проаналізував ціни на автомобільному ринку та представив новий звіт власного аналітичного центру, станом на листопад 2022 року. В ході дослідження розглянуто вартість нових і вживаних авто та вподобання серед моделей автотранспорту.

Актуальні попит і пропозиція

Якщо порівнювати загальну кількість пропозицій вживаних авто, станом на кінець літа та у листопаді, бачимо, що українці стали продавати трохи більше. Кількість нових пропозицій збільшилась на 3,24%.

Щодо пропозиції нових авто — помітно також несуттєве зростання, лише на 3%. Варто додати, що станом на середину листопада, у порівнянні із літнім періодом, продажі нових авто впали на 20%.

Що стосується електрокарів, порівнюючи також серпень із листопадом, то продавати їх стали набагато більше. Кількість пропозицій вживаних авто виросла на 34,16%, а от продажі вживаних електричних авто впали на 9%.

Вартість та найпопулярніші моделі вживаних авто

Наразі найбільшу кількість вживаних автомобілів запропоновано у ціновому діапазоні до 4000 доларів США. Пік пропозицій таких авто був у серпні та вересні. Серед найпопулярніших моделей за цю вартість: Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo та Volkswagen Golf IV.

Найменше варіантів можна знайти за 25 000 — 30 000 доларів США. В цьому ціновому діапазоні найбільше пропозицій із такими авто: Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Touareg та BMW X5.

В ціновому діапазоні 4000 — 6000 доларів США лідирують наступні пропозиції авто: Skoda Octavia, Renault Megane та Opel Astra. Схожа ситуація в діапазоні 6000 — 8000 доларів США: Skoda Octavia, Renault Megane та Volkswagen Passat B6, і в діапазоні 8000 — 10 000 доларів США: Skoda Octavia, Renault Megane та Ford Focus.

За 10 000 — 15 000 доларів США на AUTO.RIA найбільше варіантів таких моделей авто: Volkswagen Passat B7, Skoda Octavia, Ford Fusion. У діапазоні 15 000 — 20 000 доларів США лідирують такі авто: BMW X5, Volkswagen Passat B8 та Nissan Rogue, за 20 000 — 25 000 доларів США можна придбати: Volkswagen Touareg, Mercedes-Benz Sprinter та BMW X5. А що стосується ціни від 30 000 доларів США і вище, то найбільше пропозицій із наступними моделями авто: BMW X5, Audi Q7 та Toyota Land Cruiser 200.

Ціни та лідери пропозицій нових авто

Найбільша кількість пропозицій нових авто на AUTO.RIA в діапазоні 15 000 — 25 000 доларів США.

Серед популярних варіантів:

Chery Tiggo 4,

Suzuki Vitara,

та Renault Duster.

Із бюджетом до 15 000 доларів США найбільше пропозицій із такими моделями авто: Chery Tiggo 2, Chery Tiggo 2 Pro та MG 5.

В діапазоні 25 000 — 35 000 доларів США українцям пропонуть авто: Kia Sportage, Mitsubishi Eclipse Cross, Nissan Qashqai. За 35 000 — 50 000 доларів США лідери за пропозиціями: Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan, Volkswagen ID.4 Crozz. І більш ніж за 50 000 доларів США пропонують такі авто: Lexus RX, BMW X5 та Volkswagen Touareg.

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