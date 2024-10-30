ТОП-10 найкращих суперкарів (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 найкращих суперкарів (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

ТОП-10 найкращих суперкарів (інфографіка)

Експерти Autocar детально проаналізували популярні моделі суперкарів і обрали найкращі з них.

Про це пише Autocar

Усі машини отримали майже найвищий бал. Лише двом моделям автори поставили 5 «‎зірок"‎ із 5. Мова про Porsche 911 S/T та Ferrari 296 GTB.

Porsche 911 S/T має один з найкращих двигунів та ідеально підходить на роль звичайного дорожнього авто.

Ferrari 296 GTB може похвалитись дивовижним комфортом під час подорожей на великі відстані.

На третій позиції рейтингу розташувався Lamborghini Revuelto, яка має інтуїтивно зрозуміле керування та просторий салон. Замикають п’ятірку лідерів McLaren Artura та Lamborghini Huracán Sterrato.

Нагадаємо, у вересні автопарк України поповнився більше ніж 5,7 тисячами автомобілів з дизельними двигунами. Це на 26% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомилив «Укравтопромі».

З нових автомобілів було зареєстровано 1,5 тисячі одиниць, що на 16% більше, тоді як ввезених вживаних авто стало майже 4,3 тисячі, що означає зниження на 34%.

Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали про японські машини, які завжди користувалися популярністю в українців. Видання TopSpeed навело ТОП-5 найкращих японських SUV, які справді варті своїх грошей.

Що значить знак на дорогах Європи: «автомобіль з крилами». Незвичайний дорожній знак досі зрідка зустрічався на дорогах Бельгії, але в ці дні його бачили водії в кількох інших європейських країнах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.