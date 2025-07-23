ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року на думку експертів (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року на думку експертів (інфографіка)

Технології&Авто
62
ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року на думку експертів (інфографіка)
ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року на думку експертів (інфографіка)
Найкращі електричні позашляховики роблять набагато більше, ніж просто обіцяють низькі експлуатаційні витрати. Вони також повинні бути практичними, мати достатньо місця для вашої родини та всього, а також мати салон, який забезпечить комфорт усім під час тривалих поїздок.
Цей сегмент переповнений різними автомобілями від виробників з усього світу.
Про це пише What Car?
Ескперти видання назвали 10 найкращих електрокросоверів 2025 року. За словами експертів, ці моделі перевершують своїх конкурентів.
Команда експертів-тестувальників витратила сотні годин на керування кожним електричним позашляховиком на ринку, оцінюючи їх протягом тисяч миль, як поспіль порівнюючи з ключовими конкурентами на дорогах загального користування, так і на нашому приватному тестовому полігоні.
ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року на думку експертів (інфографіка)
Раніше What Car? визначили10 найнадійніших електромобілів з пробігом. За словами експертів, усі ці автомобілі дуже рідко виходять з ладу. MINI Electric (Cooper SE), який випускався з 2020 по 2024 рік, визнали найнадійнішим електромобілем із пробігом. Експерти зазначили, що у цієї моделі є й інші плюси. Детально — тут.

Збираєтеся в омріяну подорож? Замовляйте Зелену картку на Finance.ua за кілька кліків

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems