ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року на думку експертів (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року на думку експертів (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

ТОП-10 найкращих електрокросоверів 2025 року на думку експертів (інфографіка)

Найкращі електричні позашляховики роблять набагато більше, ніж просто обіцяють низькі експлуатаційні витрати. Вони також повинні бути практичними, мати достатньо місця для вашої родини та всього, а також мати салон, який забезпечить комфорт усім під час тривалих поїздок.

Цей сегмент переповнений різними автомобілями від виробників з усього світу.

Ескперти видання назвали 10 найкращих електрокросоверів 2025 року. За словами експертів, ці моделі перевершують своїх конкурентів.

Команда експертів-тестувальників витратила сотні годин на керування кожним електричним позашляховиком на ринку, оцінюючи їх протягом тисяч миль, як поспіль порівнюючи з ключовими конкурентами на дорогах загального користування, так і на нашому приватному тестовому полігоні.

Раніше What Car? визначили10 найнадійніших електромобілів з пробігом. За словами експертів, усі ці автомобілі дуже рідко виходять з ладу. MINI Electric (Cooper SE), який випускався з 2020 по 2024 рік, визнали найнадійнішим електромобілем із пробігом. Експерти зазначили, що у цієї моделі є й інші плюси. Детально — тут.

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