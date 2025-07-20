ТОП-10 найнадійніших електромобілів з пробігом — Finance.ua

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ТОП-10 найнадійніших електромобілів з пробігом

Технології&Авто
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ТОП-10 найнадійніших електромобілів з пробігом
ТОП-10 найнадійніших електромобілів з пробігом
Деякі автомобілісти все ще не готові купувати електромобілі через сумніви в їхній надійності. Проте на вторинному ринку можна знайти чимало моделей, які здатні прослужити довгі роки без серйозних поломок.
У виданні What Car? визначили 10 найнадійніших електромобілів з пробігом. За словами експертів, усі ці автомобілі дуже рідко виходять з ладу.
MINI Electric (Cooper SE), який випускався з 2020 по 2024 рік, визнали найнадійнішим електромобілем із пробігом. Експерти зазначили, що у цієї моделі є й інші плюси.
Зокрема, у виданні похвалили MINI Electric за багате оснащення і непогану динаміку. Також у цієї моделі стильний дизайн, але не найпрактичніший інтер’єр.
Крім того, експерти поділилися, що Mini Electric здатний проїхати без підзарядки всього близько 233 км. Саме тому цей електромобіль підійде далеко не всім водіям.
ТОП-10 найнадійніших електромобілів з пробігом:
  1. MINI Electric;
  2. Nissan Leaf;
  3. BMW i4;
  4. Renault Megane E-Tech;
  5. Volkswagen e-Up;
  6. BMW i3;
  7. Cupra Born;
  8. MG 5;
  9. Tesla Model 3;
  10. Polestar 2.
За матеріалами:
УНІАН
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