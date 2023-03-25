Топ-10 найгірших країн для експатів: де найважче — Finance.ua
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Топ-10 найгірших країн для експатів: де найважче

Особисті фінанси
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Топ-10 найгірших країн для експатів: де найважче
В рамках дослідження команда InterNations попросила експатів оцінити країну свого тимчасового перебування в залежності від того, наскільки легко там було облаштуватися. Серед іншого, в опитуванні враховувалися такі ключові фактори, як пошук житла, бюрократія та мова.
Про це пише Express.
Саме ці проблеми найбільше розчарували експатів, які переїхали до Німеччини.
Німеччина опинилася в кінці таблиці, і багато емігрантів відчули, що вони зіткнулися з неприємними проблемами в країні.
Майже кожен шостий з опитаних експатів вважає, що житло в Німеччині важко знайти, а більше половини вважають, що це важко собі дозволити.
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Експат повідомив: «Щоб знайти навіть тимчасове житло, може знадобитися до трьох місяців».

Топ-10 найгірших країн для експатів:

  • 1. Німеччина.
  • 2. Японія.
  • 3. Китай.
  • 4. Кувейт.
  • 5. Італія.
  • 6. Греція.
  • 7. В’єтнам.
  • 8. Чехія.
  • 9. Франція.
  • 10. Мальта.
Чому так важко найти житло в Німеччині
Андреас Маттнер, президент Федерації нерухомості Німеччини, сказав, що країна переживає жахливу житлову кризу.

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1,4 мільйона людей можуть шукати квартиру в 2024 році і не зможуть її знайти. Група закликала уряд зосередитися на житловому будівництві.
У Німеччині дуже високий відсоток орендарів, і лише 50 відсотків німців мають власне житло. Ринок оренди може бути конкурентним, особливо у великих містах країни.
Експатам потрібно буде надати підтвердження своїх доходів і кредитний звіт, якщо вони хочуть подати заявку на оренду нерухомості в Німеччині.
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Німеччина також впала в рейтингу через мову: майже половина опитаних експатів сказали, що там важко жити, не розмовляючи німецькою мовою. Більше половини з них при цьому вважають, що цю мову важко вивчити. Експатам також може бути дуже важко досягти успіху в Німеччині, не розмовляючи німецькою — хоча багато людей у великих містах країни говорять англійською, за їхніми межами з цим набагато складніше.
Експати скаржаться на бюрократію в Німеччині — більше половини з них зіткнулися з труднощами при спілкуванні з місцевою владою. Багато важливих документів обробляються в країні в паперовому, а не в цифровому вигляді, що серйозно уповільнює процеси. Тому експатам потрібно буде набратися терпіння і при необхідності звернутися за допомогою до юристів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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