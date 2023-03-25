Топ-10 найгірших країн для експатів: де найважче — Finance.ua

Топ-10 найгірших країн для експатів: де найважче Вчора 20:01 — Особисті фінанси

В рамках дослідження команда InterNations попросила експатів оцінити країну свого тимчасового перебування в залежності від того, наскільки легко там було облаштуватися. Серед іншого, в опитуванні враховувалися такі ключові фактори, як пошук житла, бюрократія та мова.

Про це пише Express

Саме ці проблеми найбільше розчарували експатів, які переїхали до Німеччини.

Німеччина опинилася в кінці таблиці, і багато емігрантів відчули, що вони зіткнулися з неприємними проблемами в країні.

Майже кожен шостий з опитаних експатів вважає, що житло в Німеччині важко знайти, а більше половини вважають, що це важко собі дозволити.

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Експат повідомив: «Щоб знайти навіть тимчасове житло, може знадобитися до трьох місяців».

Топ-10 найгірших країн для експатів:

1. Німеччина.

2. Японія.

3. Китай.

4. Кувейт.

5. Італія.

6. Греція.

7. В’єтнам.

8. Чехія.

9. Франція.

10. Мальта.

Чому так важко найти житло в Німеччині

Андреас Маттнер, президент Федерації нерухомості Німеччини, сказав, що країна переживає жахливу житлову кризу.

1,4 мільйона людей можуть шукати квартиру в 2024 році і не зможуть її знайти. Група закликала уряд зосередитися на житловому будівництві.

У Німеччині дуже високий відсоток орендарів, і лише 50 відсотків німців мають власне житло. Ринок оренди може бути конкурентним, особливо у великих містах країни.

Експатам потрібно буде надати підтвердження своїх доходів і кредитний звіт, якщо вони хочуть подати заявку на оренду нерухомості в Німеччині.

Німеччина також впала в рейтингу через мову: майже половина опитаних експатів сказали, що там важко жити, не розмовляючи німецькою мовою. Більше половини з них при цьому вважають, що цю мову важко вивчити. Експатам також може бути дуже важко досягти успіху в Німеччині, не розмовляючи німецькою — хоча багато людей у великих містах країни говорять англійською, за їхніми межами з цим набагато складніше.

Експати скаржаться на бюрократію в Німеччині — більше половини з них зіткнулися з труднощами при спілкуванні з місцевою владою. Багато важливих документів обробляються в країні в паперовому, а не в цифровому вигляді, що серйозно уповільнює процеси. Тому експатам потрібно буде набратися терпіння і при необхідності звернутися за допомогою до юристів.

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