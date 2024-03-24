ТОП-10 надійних компактних кросоверів, випущених понад 5 років тому (фото) — Finance.ua

ТОП-10 надійних компактних кросоверів, випущених понад 5 років тому (фото) Сьогодні 03:01 — Технології&Авто

ТОП-10 надійних компактних кросоверів, випущених понад 5 років тому (фото)

Клас компактних кросоверів є одним з тих, який найшвидше зростає, нові моделі з’являються щотижня. Хоча це не найпросторіші автомобілі, вони, як правило, мають «міцний» дизайн та порівняно високі.

У рамках щорічного дослідження What Car? опитує тисячі власників автомобілів щодо надійності їхніх транспортних засобів.

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Останнє опитування зібрало дані про 178 моделей від 32 брендів. Усіх опитаних власників автомобілів просять повідомити, чи були у їхньому автомобілі будь-які несправності за останні 24 місяці.

Водіїв запитують, в якій області виникла проблема, скільки коштував ремонт і скільки часу автівка провела у майстерні.

Рейтинг найнадійніших вживаних компактних кросоверів

10. Vauxhall/Opel Mokka X (2016−2019)

Рейтинг надійності: 96,3%

14% опитаних власників Vauxhall/Opel Mokka Xs повідомили, що їх автомобілі вийшли з ладу, але дві третини проблем було вирішено за день або менше, а решту вдалося вирішити менш ніж за тиждень.

Фото: Opel

Vauxhall (оскільки опитування проходить серед британських водіїв) покрила витрати на всі ремонтні роботи. Проблемні зони включали гальма, вихлопну систему та обробку салону.

9. Suzuki Vitara (2015 — дотепер)

Рейтинг надійності: 96,7%

Suzuki Vitara втратив оцінки лише тому, що понад 50% поламаних автомобілів, про які повідомлялося, були в майстерні понад тиждень.

Фото: Robert Hradil/Getty Images

Загалом, 8% автомобілів, про які розповіли респонденти, вийшли з ладу; найбільш часто згадуваними проблемами були коробка передач/зчеплення та підвіска.

У той час як Suzuki покрила вартість 78% ремонтів, жоден із решти рахунків не перевищував 200 фунтів (близько 10 тисяч гривень).

8. Volkswagen T-Cross (2019 — дотепер)

Рейтинг надійності: 96,9%

15% серед опитаних власників цих автівок заявили, що вони ламалися протягом останніх двох років. Головними причинами проблем були електрика та вихлопна система.

Фото: Volkswagen

Volkswagen оплатив ремонт 83% автомобілів, а з тих, хто мав платити, не вимагали більш як 50 фунтів (2,5 тисячі гривень).

Попри те, що всіма автомобілями все ще можна було керувати, дві третини з поламаних провели у майстерні понад тиждень.

7. Honda HR-V (2015−2022)

Рейтинг надійності: 97,4%

Хоча 9% автомобілів Honda HR-V в опитуванні мали проблеми, більшість з них були вирішені швидко та з невеликими витратами для власників. Половину несправних автомобілів відремонтували за день або менше, а решту відремонтували менше ніж за тиждень.

Фото: Honda

Honda заплатила за ремонт 67% автомобілів, і повернення на дорогу лише 17% поламаних автомобілів коштувало до 500 фунтів стерлінгів (близько 25 тисяч гривень).

Проблеми охоплювали широкий спектр компонентів, включаючи кондиціонер, акумулятор, електрику двигуна, вихлопну систему, коробку передач/зчеплення та супутникову навігацію/інформаційно-розважальну систему.

6. Mini Countryman (2017 — дотепер)

Рейтинг надійності: 97,7%

Лише 5% Mini Countryman в опитуванні What Car? вийшли з ладу, але 25% з тих, що зламалися, не працювали понад тиждень.

І деякі проблеми були досить серйозними, щоб зробити 50% поламаних автомобілів непридатними для їзди.

Фото: Mini

Проблемні зони включали акумулятор, кузов, коробку передач/зчеплення та електрику, не пов’язану з двигуном.

Позитивним моментом є те, що Mini покрила всі витрати на ремонт.

5. Toyota Yaris Cross (2020 — дотепер)

Рейтинг надійності: 98%

Проблеми з електрикою були найпоширенішою скаргою власників Toyota Yaris Cross, які повідомили, що 13% їхніх автомобілів зазнали збоїв. Також був невеликий відсоток проблем з кузовом.

Попри те, що 60% несправностей усувалося за день або менше, для усунення інших 40% знадобилося понад тиждень.

Фото: Toyota

Найкраща новина для власників полягає в тому, що Toyota та її дилери безкоштовно відремонтували всі пошкоджені автомобілі.

4. Audi Q2 (2016 — дотепер)

Рейтинг надійності: 98,1%

Власників Audi Q2 турбували лише незначні проблеми, які можна було швидко та доступно вирішити.

Загалом 11% автомобілів в опитуванні вийшли з ладу через проблеми, розподілені між системою кондиціонування повітря, кузовом, двигуном, внутрішньою обробкою та електрикою, не пов’язаною з двигуном.

Фото: Audi

Усіма постраждалими автомобілями можна було керувати, і 80% із них повернулися на дороги менш ніж за тиждень.

Подібним чином 80% ремонтних робіт було виконано безкоштовно, а власники, які мали заплатити, платили не більше 50 фунтів стерлінгів (2,5 тисячі гривень) за кожну несправність.

3. Hyundai Kona (2017−2023)

Рейтинг надійності: 98,2%

Бензинові версії Hyundai Kona зазнали менше несправностей, ніж їхні електричні побратими: 10% вийшли з ладу проти 21% зразків Hyundai Kona Electric.

Фото: Hyundai

Hyundai оплатила весь ремонт, але ремонт двох третин займав до семи днів, а решта — ще довше.

Проблемні зони включали електрику двигуна та немоторну електрику, а також супутникову навігаційну/інформаційно-розважальну систему.

2. Mazda CX-3 (2016−2023)

Рейтинг надійності: 98,3%

Mazda CX-3 2016−2023 років не ідеальна (10% автомобілів в опитуванні вийшли з ладу), але все, що вийшло з ладу, було виправлено безкоштовно, тому жоден власник не отримав несподіваних рахунків.

Фото: Mazda

Кузов і гальма були єдиними проблемами, і всі автомобілі ще могли їздити, і вони були відремонтовані та повернуті на дорогу менш ніж за тиждень.

1. Suzuki Ignis (2016 — дотепер)

Рейтинг надійності: 99,4%

Suzuki Ignis — один із найменших позашляховиків, які можна купити, тому він може підійти не всім, але він найнадійніший.

Тільки 5% автомобілів, про які повідомляли в опитуванні What Car?, вийшли з ладу.

Фото: Robert Hradil/Getty Images

Попри те, що проблеми з коробкою передач/зчепленням могли бути серйозними, їх усунули швидко та дешево: усі автомобілі повернулися на дороги менш ніж за добу, а всі ремонтні роботи виконали безкоштовно.

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