Топ-10 ініціатив, які зібрали найбільше коштів для України за 9 місяців війни — Finance.ua
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Топ-10 ініціатив, які зібрали найбільше коштів для України за 9 місяців війни

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Топ-10 ініціатив, які зібрали найбільше коштів для України за 9 місяців війни
Топ-10 ініціатив, які зібрали найбільше коштів для України за 9 місяців війни
Найбільші фандрейзинги за дев’ять місяців повномасштабної війни зібрали на потреби України 63 мільярди гривень, підрахувала редакція Forbes.
Видання представило ренкінг фондів та ініціатив, які зібрали найбільше грошей з 24 лютого.
Топ-10 фандрезерів:
  • Національний банк (21,5 млрд грн.);
  • World Central Kitchen (13,9 млрд);
  • United24 (8,5 млрд);
  • «Повернись живим» (5,3 млрд);
  • System Capital Management (3,5 млрд);
  • Фонд Сергія Притули (3,2 млрд);
  • Телемарафон ARD, Німеччина (2,1 млрд);
  • Фонд Віктора Пінчука (1,8 млрд);
  • Фонд Razom, США (1,7 млрд);
  • Фонд Київської школи економіки (1,5 млрд).
Нацбанк має два спецрахунки для допомоги Україні — на військові та гуманітарні потреби. Понад 7,4 мільярда гривень допомоги надійшло НБУ з-за кордону — із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії та інших країн, відзначає Forbes.
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United24 запустили у травні, найефективнішим амбасадором платформи став Андрій Шевченко, а найефективнішим проєктом —браслети з останньої партії металу з «Азовсталі», від продажу яких зібрали 159 мільйонів гривень.
Із закордонних ініціатив у першу десятку потрапили телемарафони зі зборами коштів для України німецького телеканалу ARD, а також фонд Razom, який створила українська діаспора Нью-Йорку.
За матеріалами:
The Village Україна
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