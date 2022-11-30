Топ-10 ініціатив, які зібрали найбільше коштів для України за 9 місяців війни — Finance.ua

Топ-10 ініціатив, які зібрали найбільше коштів для України за 9 місяців війни Сьогодні 19:01

Топ-10 ініціатив, які зібрали найбільше коштів для України за 9 місяців війни

Найбільші фандрейзинги за дев’ять місяців повномасштабної війни зібрали на потреби України 63 мільярди гривень, підрахувала редакція Forbes.

Видання представило ренкінг фондів та ініціатив, які зібрали найбільше грошей з 24 лютого.

Топ-10 фандрезерів:

Національний банк (21,5 млрд грн.);

World Central Kitchen (13,9 млрд);

United24 (8,5 млрд);

«Повернись живим» (5,3 млрд);

System Capital Management (3,5 млрд);

Фонд Сергія Притули (3,2 млрд);

Телемарафон ARD, Німеччина (2,1 млрд);

Фонд Віктора Пінчука (1,8 млрд);

Фонд Razom, США (1,7 млрд);

Фонд Київської школи економіки (1,5 млрд).

Нацбанк має два спецрахунки для допомоги Україні — на військові та гуманітарні потреби. Понад 7,4 мільярда гривень допомоги надійшло НБУ з-за кордону — із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії та інших країн, відзначає Forbes.

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World Central Kitchen платять українським закладам, щоб вони готували для переселенців, волонтерів та рятувальників. Майже 70% пожертв роблять американці.

United24 запустили у травні, найефективнішим амбасадором платформи став Андрій Шевченко, а найефективнішим проєктом —браслети з останньої партії металу з «Азовсталі», від продажу яких зібрали 159 мільйонів гривень.

Із закордонних ініціатив у першу десятку потрапили телемарафони зі зборами коштів для України німецького телеканалу ARD, а також фонд Razom, який створила українська діаспора Нью-Йорку.

The Village Україна За матеріалами:

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