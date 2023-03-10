ТОП-10 банків за гривневими та валютними депозитами (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 банків за гривневими та валютними депозитами (інфографіка)

Кредит&Депозит
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Після сплеску зростання ставок дрібні банки знову поставили підвищення дохідності вкладів на стоп.
Незважаючи на затишшя, яке здається, що існує, депозитні ставки продовжують зростати. Щоправда, підвищення стосується лише вкладів на довгі терміни. Наприклад, за останні два тижні середня дохідність гривневих депозитів на 9 місяців збільшилася з 11,99% до 12,85% річних, на рік — із 13,28% до 13,9% річних. А ось середня ставка за тримісячними вкладами залишилася незмінною.
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Такий розклад на депозитному ринку є результатом заходів НБУ, спрямованих, із одного боку, на зв’язування «зайвих» грошей та боротьбу з інфляцією, з іншого — на підвищення дохідності довгих депозитів. Головний важіль регулятора у досягненні цієї мети — підвищення вимог обов’язкового резервування, — простіше кажучи, регулювання обсягів коштів, які банки повинні заморожувати на рахунках НБУ під операції з грошима своїх клієнтів.
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Найжорсткіші вимоги виставлені до «гарячих» грошей, і з 11 березня вони знову підвищуються: на коррахунку НБУ банки будуть змушені знерухомити 20% від гривневих коштів фізосіб, залучених на поточні рахунки або до запитання. Під валюту, що залучається таким чином, резервувати доведеться ще більше — 30%. Загалом, як уже підрахували в НБУ, додатково банкам доведеться заморозити близько 60 млрд грн.
ТОП-10 банків за гривневими та валютними депозитами (інфографіка)
Найсерйознішою ця проблема залишиться для невеликих фінустанов, яким для виконання нового нормативу доводиться розпродувати валюту. Це вже спровокувало ситуативне зміцнення гривні.
ТОП-10 банків за гривневими та валютними депозитами (інфографіка)
У НБУ сподіваються, що фінансистам (за винятком великих банків, які обслуговують соцвиплати) доведеться активніше залучати гроші населення і компаній, а для цього — збільшувати ставки за депозитами, підвищуючи їхню привабливість.
ТОП-10 банків за гривневими та валютними депозитами (інфографіка)
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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