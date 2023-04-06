Too big to faіl? Чи чекати інвесторам на повторення 2008 року в банківській сфері — Finance.ua

Too big to faіl? Чи чекати інвесторам на повторення 2008 року в банківській сфері Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

Too big to faіl? Чи чекати інвесторам на повторення 2008 року в банківській сфері

Падіння американських Silicon Valley Bank і Signature Bank та європейського Credit Suisse спровокувало справжній бум на фінансовому ринку — акції інших банків Європи різко обвалилися, інвестори побоюються вкладатись в облігації, а ще кілька фінансових установ знаходяться на межі краху.

І попри запевнення, що глобальних наслідків вдасться уникнути, інвестори почали хвилюватися — чи не чекатиме на світовий фінансовий ринок такий самий колапс, який відбувся у 2008 році з падінням Lehman Brothers.

Так, гучне банкрутство Lehman Brothers стало дійсно історичною подією та своєрідним «початком кінця». Про цей інвестиційний банк говорили: «Too big to faіl». Та саме він став найбільшою жертвою фінансової кризи 2008 року, викликаної іпотечним кредитуванням в США.

Банкрутство Lehman вважається найбільшим за всю історію, оскільки його активи набагато перевершували активи попередніх «банкрутів гігантів». І цей фінансовий колапс 2008 року спровокував економічну кризу, яку потім назвали «Великою рецесією».

Проте, як заявив директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина, ключовою відмінністю між проблемами в банківській системі 2008 та 2023 років є те, що у 2008 році так само була структурна проблема, але вона більше стосувалася «сек’юритизації» (заміщення — Ред.) традиційних форм та інструментів фінансування на нерухомість та іпотечні кредити.

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«Тоді також була проблема, пов’язана саме з ризик-менеджментом, але по суті — вся проблематика була вибудувана довкола нерухомості. А зараз причини падіння банків різні. Хтось „падає“ через те, що дозволив собі активно йти у криптобізнес, а системи не витримали цього та волатильності ринку. У когось, як Credit Suisse, проблеми накопичувалися давно, і через активний відтік грошей із депозитів банк починає тріщати. Або ж проблеми у постійних намаганнях банку знайти маржинальність, адже довгий час у Європі ставки були від’ємними, а тепер їм довелося йти у ризикові інструменти, щоб втримати клієнтів», — зазначив Щербина.

За словами фінансиста, виходячи із того, що це різні проблеми, світ може отримати продовження цієї історії. Проте, можливо, це буде більше стосуватися невеликих банків, які будуть не такими стійкими через високу залежність від вкладників.

Що чекатиме на «дочки» європейських банків в Україні, якщо європейський материнський банк збанкрутує?

"За результатами стрес-тесту компанії Capital Times, ті материнські банки, яким належать українські банки, є стабільними. Хоча Credit Agricole, який увійшов у перелік низькорейтингових, є дуже великим. Однак треба зважати, що у тесті надається оцінка усієї групи, а не конкретного банку, тобто вся група показує не дуже хороші показники. Тим паче в Україні Нацбанк дуже жорстко тримає регулювання.

Зараз почався етап спроби Нацбанку України змусити комерційні банки й кредитувати, й залучати кошти фізосіб. Тому для українського сегменту, на мою думку, проблеми в США та Європі є дуже далекими", — підсумував Щербина.

Як знизити ризики для бізнесу: інструменти захисту

Експерт також розповів, що треба зробити бізнесу, аби знизити ризики для компанії.

«Насамперед, треба уникнути ризик-банку — це можуть бути цінні папери, фонди тощо. Тут важливо прийняти рішення якнайшвидше, тому що кожен наступний день для такого банку — буде все гіршим і гіршим», — каже представник Capital Times.

І в цьому, за його словами, є кілька проблем:

по-перше, із цим банком перестають працювати інші банки. Це означає, що будуть проблеми з переказами грошей із банку до банку;

по-друге, брокери закривають проблемному банку доступ на біржу, що теж матиме свої наслідки.

«Кожен наступний день для проблемного банку буде все гіршим і гіршим відносно можливостей — це треба розуміти. Тому потрібно дуже оперативно ухвалювати рішення. Ось кілька рішень, яких ми радимо дотримуватися, якщо у вас є активи у проблемних банках», — каже Щербина.

Рішення 1: виведення капіталу у фонди Money Market. Цей інструмент зараз використовує бізнес у всьому світі — він дозволяє не виходити в кеш, а мати цінні папери. Таким чином інвестор потрапляє із зони банку до зони міжнародних відносин, депозитарних систем, зберігачів тощо.

Рішення 2: купівля коротких облігацій. Йдеться про облігації на 3 або 6 місяців. Такий термін буде зручним, тому що у клієнта має бути певне «вікно» часу на те, щоб відкрити рахунок десь, аби погашення цих облігацій надійшло у той банк, який буде вказано в адресі.

Рішення 3: купівля акцій чи інших цінних паперів. Експерт зазначив, що через бурхливі події на світовому банківському ринку, зараз різко виріс попит на акції технологічних брендів, зокрема Apple, Microsoft — їх почали купувати як надійні активи.

Рішення 4: диверсифікація коштів. Це рішення, за словами Щербини, має бути нульовим, тобто до нього треба звертатися першим. В інвестора має бути кілька рахунків та диверсифікована банківська інфраструктура.

«Коли чутки про Credit Suisse стали дедалі голоснішими, ми всім говорили — намагайтеся все розкинути по активах. Не варто тримати понад 100 тис. валюти кешем на рахунку, тому що у разі дефолту весь кеш згорає. По всіх європейських країнах захищено лише 100 тис. євро. Тому розкидайте активи — купуйте акції, облігації, депозити в інших банках», — радить виконавчий директор компанії «1875 Finance» Роман Волкер.

Також, за словами експерта, варто зважати на продукти чи фонди, які емітовані цим банком, тому що у разі дефолту практично всі продукти, які побудовані на опціонах цього емітента, згоряють.

«Якщо ж бізнес має у кеші понад 100 тис. на рахунку — можна ставити overnight депозити в інших банках. У будь-якому разі — що бізнесу, що приватним клієнтам — треба робити диверсифікацію», — зазначає Волкер.

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