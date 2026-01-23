0 800 307 555
TikTok уклав угоду на $14 млрд, щоб уникнути заборони в США

136
TikTok залишиться доступним для користувачів у США
TikTok залишиться доступним для користувачів у США
TikTok уклав угоду на 14 млрд доларів про створення окремої дочірньої компанії у США. Це рішення має зняти загрозу заборони платформи на американському ринку через побоювання щодо національної безпеки.
Про це повідомляє Politico.

Хто отримає контроль над TikTok у США

Серед ключових інвесторів — приватна інвестиційна компанія Silver Lake, компанія зі сфери штучного інтелекту MGX з Абу-Дабі та технологічний гігант Oracle. Також серед інвесторів — Dell Family Office.
Кожна з них володітиме 15% у новому американському спільному підприємстві. Материнська компанія ByteDance збереже майже 20% частки.
Читайте також
Американська версія TikTok працюватиме як окрема структура з радою директорів із семи осіб. Керівником спільного підприємства стане Адам Прессер, який раніше відповідав у TikTok за операції, довіру та безпеку.

Чому угода стала критичною

Ще у квітні 2024 року Конгрес США ухвалив закон, який вимагав продати TikTok американському власнику до 19 січня 2025 року або заборонити додаток. Закон пояснювали ризиками державного стеження та впливу Китаю на контент.
Дональд Трамп кілька разів відкладав запуск заборони, а у вересні підписав виконавчий указ, який фактично дав «зелене світло» угоді.

Алгоритм під контролем США

Ключовим питанням переговорів став алгоритм TikTok. За словами віцепрезидента Джея Ді Венса, контроль над ним отримають американські власники:
«Американська компанія матиме контроль над тим, як алгоритм передає контент користувачам, і це було дуже важливою частиною цього процесу».
Алгоритм працюватиме в хмарній інфраструктурі Oracle у США та оновлюватиметься на основі даних американських користувачів.

Реакція Трампа і позиція Китаю

Трамп публічно привітав угоду, заявивши у Truth Social.
«Я так радий, що допоміг у порятунку TikTok! Тепер він належатиме групі Великих американських патріотів та інвесторів», — зазначив він.
Китай офіційно відреагував стримано, заявивши, що «поважає побажання підприємств» і підтримує рішення, які відповідають китайському законодавству.
Водночас критики угоди в США продовжують сумніватися, чи справді вона повністю усуває ризики впливу Пекіна на платформу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
