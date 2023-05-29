TikTok тестує власного чатбота Tako, який відрізнятиметься від ChatGPT — Finance.ua
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TikTok тестує власного чатбота Tako, який відрізнятиметься від ChatGPT

Технології&Авто
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TikTok тестує власного чатбота Tako, який відрізнятиметься від ChatGPT
TikTok тестує власного чатбота Tako, який відрізнятиметься від ChatGPT
TikTok тестує чатбота зі штучним інтелектом під назвою Tako. Якщо компанія випустить його на ринок, він може «радикально змінити пошук і навігацію» в додатку.
Про це пише The Verge.
Журналіст Watchful Technologies Даніель Бучук показав перші скриншоти чатбота. На них можна побачити новий елемент інтерфейсу — круглий аватар Tako над аватаром автора відео. Виглядає він більше схожим на привида, ніж на тако. Якщо на нього натиснути, відкривається екран чату, де бот може відповісти на широкий спектр запитань. Не відомо, яку модель штучного інтелекту використовує TikTok для роботи.

Що відомо

Tako показуватиме запропоновані підказки, щоб допомогти користувачеві розпочати розмову з ботом. За словами оглядача, «якщо я дивлюся відео про їжу і запитую рецепт, я отримаю відповідні відео в TikTok, або якщо я запитую про хороші художні виставки в Парижі, він покаже відео разом зі списком підказок у відповіді». Підказка, запропонована Тако на одному зі скриншотів, звучить так: «Яке значення має коронація короля Чарльза ІІІ?»
TikTok тестує власного чатбота Tako, який відрізнятиметься від ChatGPT
Представник TikTok Захарі Кізер назвав чатбота «обмеженим експериментом» і повідомив виданню The Verge, що наразі він недоступний для користувачів у Північній Америці та Європі. У твіті компанія повідомила, що тест проходить лише на Філіппінах.
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«Ми перебуваємо на ранніх стадіях вивчення інструментів чатботів з обмеженим тестуванням Tako серед вибраних користувачів на Філіппінах. Tako — це інструмент на основі штучного інтелекту, який допомагає шукати та знаходити в TikTok. Tako працює на базі стороннього чат-асистента і покликаний полегшити пошук розважального та надихаючого контенту в TikTok. Наразі ми не плануємо виходити за рамки цих ранніх тестів, але будемо раді почути ваші відгуки», — йдеться у повідомленні компанії.
TikTok уже подав заявку на реєстрацію торгової марки «програмного забезпечення для чатботів» під назвою Tako, що свідчить про те, що компанія все ж готується до ширшого випуску.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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