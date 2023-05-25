Міністр юстиції допускає помічників нотаріусів у вигляді роботів на основі ШІ — Finance.ua
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Міністр юстиції допускає помічників нотаріусів у вигляді роботів на основі ШІ

Технології&Авто
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Міністр юстиції допускає помічників нотаріусів у вигляді роботів на основі ШІ
Міністр юстиції допускає помічників нотаріусів у вигляді роботів на основі ШІ
Роботи на основі штучного інтелекту (ШІ) мають перспективи вже найближчим часом стати помічниками нотаріусів, вважає міністр юстиції України Денис Малюська.
«Не може (робот бути нотаріусом), але помічником — легко», — написав він у Facebook.
За його словами, нещодавно чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT розробника OpenAI успішно склав уніфікований адвокатський іспит у США.
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Своєю чергою в Мін'юсті вирішили протестувати, як ChatGPT впорається з нотаріальним іспитом, повідомив Малюська.
«На теоретичній частині, там, де 100 запитань, правильних відповідей у ChatGPT виявилося 40. У ситуативних завданнях із 25 він відповів на 13 і в практичних завданнях із 30 так само 13 відповідей. Бар'єр не подолав, але в принципі відповідав непогано», — зазначив міністр.
Він припустив, що кращий результат робота у США пов’язаний із наявністю там значно більшої кількості літератури з адвокатської практики та великою кількістю змін у нормативній базі в Україні щодо нотаріусів після 2021 року, яким датовано останні дані, які використовує ChatGPT.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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