Tesla звинувачують в недоліках конструкції Model 3, які, ймовірно, призводять до раптового прискорення авто — Finance.ua

Tesla звинувачують в недоліках конструкції Model 3, які, ймовірно, призводять до раптового прискорення авто Сьогодні 05:11 — Технології&Авто

Tesla звинувачують в недоліках конструкції Model 3, які, ймовірно, призводять до раптового прискорення авто

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розглядає заяву незалежних дослідників , які стверджують, що раптове прискорення в автівках Tesla Model 3 може бути спричинене недоліком у конструкції.

Експерт, який досліджував систему керування в Tesla Model 3, стверджує, що автомобілі могли неправильно зчитувати вхідний сигнал акселератора через раптовий стрибок напруги — тобто створювалось враження того, що водій натиснув педаль газу в момент, коли він цього насправді не робив.

Уперше регулятор розглянув подібні звинувачення у 2019 році, коли чоловік на ім'я Браян Спаркс вимагав відкликати кожну Model S, X і 3, вироблену з 2013-го року. Тоді Управління з розслідування дефектів погодилося з Tesla, що майже у всіх 232 випадках, які згадувались у зверненні, водій самостійно натискав на педаль газу — про це свідчили дані журналу подій авто.

У 2021 році адміністрація відхилила клопотання — однак рішення задовольнило не всіх, оскільки принаймні в одному випадку водій перебував поза транспортним засобом під час прискорення. Нині дослідник Рональд А. Белт подав нове клопотання до NHTSA, де стверджує, що у «‎надзвичайно рідкісних випадках» авто сприймає стрибок напруги за натискання педалі. Це пояснюється тим, що інвертор Model 3 використовує один калібрувальний сигнал напругою 1,65 вольта для перевірки чотирьох АЦП (аналого-цифрових перетворювачів, що перетворюють положення педалі в електричний сигнал, який зчитує авто).

У деяких випадках, особливо коли автомобіль їде повільно і, наприклад, гідропідсилювач керма потребує більше потужності, може відбутися відносно великий стрибок напруги у системі, що змусить інвертор зробити висновок про те, що педаль газу натиснули. За оцінками Белта, періодичність цієї події збігається із тими 200 інцидентами, зареєстрованим між 2013 і 2019 роками.

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Звинувачення стосуються Model 3, однак Белт зазначає, що подібні проблеми можуть виникати в S і X, які мають дещо іншу інверторну конструкцію. Нині Управління з розслідування дефектів має перевірити звернення і відзвітувати, чи погоджується з висновками дослідника.

Можна пригадати численні ДТП, що сталися як в Китаї, так і в США, коли водії скаржилися на несправність ПЗ Tesla та самовільне прискорення. Зокрема, й моторошну аварію за участю Model Y в Китаї, коли ошалілий транспортний засіб насмерть збив двох людей та травмував ще трьох. Родичі водія розповіли, що у нього виникли проблеми з педаллю гальма — автовиробник своєю чергою заявив, що вона не була натиснута під час інциденту, натомість протягом значної частини події була активною педаль газу.

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