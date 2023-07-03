Tesla за квартал відвантажила клієнтам рекордну кількість авто — Finance.ua

Tesla за квартал відвантажила клієнтам рекордну кількість авто Сьогодні 23:23 — Технології&Авто

Tesla за квартал відвантажила клієнтам рекордну кількість авто

Ввечері 2 липня Tesla опублікувала звіт щодо обсягу виготовлених та відвантажених авто за другий квартал 2023 року. Найбільший виробник електромобілів сильно перевершив очікування аналітиків та відвантажив клієнтам рекордну кількість авто.

За квітень-червень Tesla відвантажила клієнтам 466 140 електромобілів проти 254 695 торік. Це новий абсолютний рекорд для компанії, який значно вище консенсус-прогнозу аналітиків з Уолл-стріт — 447 000 одиниць. Цього разу навіть Troy Teslike, відомий своїми надзвичайно точними оцінками щодо продажів Tesla, прорахувався.

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Загалом за другий квартал Tesla випустила на всіх своїх чотирьох заводах 479 700 автівок — проти 258 580 рік тому. І це також новий рекорд. За умови збереження теперішніх темпів Tesla має всі шанси вийти на обсяг продажі 1,6−1,8 млн за підсумками 2023 року, а це вже можна вважати вищою лігою. Для порівняння, у 2022-му BMW сумарно відвантажила 2,4 млн авто, чим забезпечила собі #9 місце у глобальному рейтингу найбільших виробників.

Обсяг випущених та відвантажених авто Tesla у 2 кв. 2023-го

Автомобілі Число випущених авто, одиниць Число доставлених авто клієнтам, одиниць Частка придбаних авто у лізинг, % Model S/X 19 489 19 225 8% Model 3/Y 460 211 446 915 5% Разом 479 700 466 140 5%

Як і раніше, левову частку продажів становлять Model 3 та Model Y, які ділять одну платформу — 446 915, або 95,9%. Водночас їхня загальна частка зменшилася — у першому кварталі на молодші моделі припадало 97,5%. Водночас продажі преміальних Model S/X зросли майже вдвічі — 19 225 проти 10 695 у першому кварталі 2023 року.

Tesla з’явилася у 2003 році, а свій перший автомобіль випустила лише у 2008 році. Так от, Tesla вже випустила 4 527 588 автомобілів з початку серійного випуску Model S у 2012 році.

Динаміка виробництва авто Tesla з 2008 року. Графік: @ICannot_Enough

Повний фінансовий звіт за другий квартал Tesla опублікує 19 квітня, але з третього кварталу 2019 року Tesla стабільно залишається прибутковою та відтоді із кварталу у квартал тішить інвесторів новими рекордами доходу та чистого прибутку.

На сьогодні у Tesla є чотири автомобільні заводи, які разом можуть виробляти майже два мільйони машин на рік — в 1,6 раза більше, ніж на початку 2022 року, і компанія вже готується до будівництва наступної гігафабрики. У березні Маск підтвердив будівництво шостої Gigafactory в Мексиці, яка, за попередніми даними, коштуватиме близько $10 млрд.

Для порівняння, завод Giga Berlin-Brandenburg обійшовся в $5,5 млрд. Водночас Ілон Маск та Tesla готується до випуску футуристичного бронепікапу Cybertruck, який має вийти наприкінці року після численних затримок. Наприкінці 2022 року повідомлялося, що Tesla має понад 1,5 млн замовлень на Cybertruck, а Ілон Маск у травні вихвалявся, що Tesla забезпечена замовленнями на три з гаком роки. Лишається лише здогадуватися, яка частина з цих замовлень зрештою перетвориться на реальні продажі.

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