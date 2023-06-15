Рекордне зростання акцій: компанія Tesla подорожчала на понад 200 млрд доларів — Finance.ua

Рекордне зростання акцій: компанія Tesla подорожчала на понад 200 млрд доларів Сьогодні 11:14 — Фондовий ринок

Рекордне зростання акцій: компанія Tesla подорожчала на понад 200 млрд доларів

Акції компанії Tesla, яку очолює Ілон Маск, росли 13 днів поспіль, що стало найдовшою серією зростання в історії. В результаті, американський автовиробник додав до своєї вартості понад 200 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Під час цієї серії акції Tesla виросли більш ніж на 40%, що підвищило її ринкову вартість приблизно до 814 млрд доларів.

Приріст ринкової капіталізації склав майже 240 млрд. Це більше, ніж повна вартість японської компанії Toyota, яка є другим за вартістю автовиробником в усьому світі.

Читайте також Акції Tesla досягли семимісячного максимуму, демонструючи найтриваліше ралі з січня 2021 року

Зазначається, що акції почали зростати після прийняття американськими автовиробниками Ford і General Motors системи зарядки Tesla. Це фактично ставить 60% ринку електромобілів у США відповідно до стандарту зарядки в Північній Америці (NACS), що використовується Tesla.

Завдяки цій серії акцій співвідношення ціни та прибутку компанії значно перевершує інших автовиробників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.