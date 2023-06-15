Рекордне зростання акцій: компанія Tesla подорожчала на понад 200 млрд доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рекордне зростання акцій: компанія Tesla подорожчала на понад 200 млрд доларів

Фондовий ринок
107
Рекордне зростання акцій: компанія Tesla подорожчала на понад 200 млрд доларів
Рекордне зростання акцій: компанія Tesla подорожчала на понад 200 млрд доларів
Акції компанії Tesla, яку очолює Ілон Маск, росли 13 днів поспіль, що стало найдовшою серією зростання в історії. В результаті, американський автовиробник додав до своєї вартості понад 200 млрд доларів.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Під час цієї серії акції Tesla виросли більш ніж на 40%, що підвищило її ринкову вартість приблизно до 814 млрд доларів.
Приріст ринкової капіталізації склав майже 240 млрд. Це більше, ніж повна вартість японської компанії Toyota, яка є другим за вартістю автовиробником в усьому світі.
Читайте також
Зазначається, що акції почали зростати після прийняття американськими автовиробниками Ford і General Motors системи зарядки Tesla. Це фактично ставить 60% ринку електромобілів у США відповідно до стандарту зарядки в Північній Америці (NACS), що використовується Tesla.
Місце для вашої реклами
Завдяки цій серії акцій співвідношення ціни та прибутку компанії значно перевершує інших автовиробників.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.