Акції Tesla досягли семимісячного максимуму, демонструючи найтриваліше ралі з січня 2021 року — Finance.ua
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Акції Tesla досягли семимісячного максимуму, демонструючи найтриваліше ралі з січня 2021 року

Фондовий ринок
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Акції Tesla досягли семимісячного максимуму, демонструючи найтриваліше ралі з січня 2021 року
Акції Tesla досягли семимісячного максимуму, демонструючи найтриваліше ралі з січня 2021 року
Акції Tesla Inc. у середу, 7 червня, підскочили до семимісячного максимуму завдяки апетиту інвесторів до технологічних акцій і позитивних новин для компанії.
Про це пише Bloomberg.
Папери виробника електромобілів зросли на 4,3%, до $230,83, на сесії.
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Акції Tesla зростають девʼятий день поспіль. Це найдовша серія з січня 2021 року, коли акції компанії зростали 11 днів поспіль. Ралі, зокрема, викликане пожвавленням IT-ринку на тлі спаду побоювань щодо рецесії.
У вівторок усі седани Tesla Model 3 отримали право на повний податковий кредит у США згідно з новими критеріями, встановленими Мінфіном США. Нова кваліфікація може допомогти розвіяти зростаючі занепокоєння щодо зниження попиту на автомобілі Tesla та електромобілі загалом.
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Новий CEO Twitter також може допомогти заспокоїти інвесторів, які хвилювалися через те, що гендиректор Tesla Ілон Маск приділяє замало уваги компанії.
Минулого тижня Morgan Stanley заявив, що, попри ажіотаж із ШІ, Tesla залишається автомобільною компанією і протягом наступних 12 місяців на ринках акцій домінуватимуть попит і пропозиція електромобілів.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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