Електромобілям Ford дозволили заряджатися від Tesla Supercharger — Finance.ua

Електромобілям Ford дозволили заряджатися від Tesla Supercharger 06.06.2023, 01:41 — Технології&Авто

Електромобілям Ford дозволили заряджатися від Tesla Supercharger

Ford Motor й Tesla уклали угоду, зиск від якої матимуть не тільки самі компанії, а й власники електромобілів Ford. Зокрема, останні отримать доступ до більш ніж 12 000 терміналів Tesla Supercharger, становлених на території Північної Америки. Тоді як Tesla зможе претендувати на державні субсидії, які надаються компаніям, що розбудовують зарядну інфраструктуру для електромобілів.

Підзараджатися на зарядних станціях Tesla електричні «Фодри» зможуть вже з наступного року. Як повідомляється, для підключення електромобілів конкурента до Supercharger покоління V3 команія Ілона Маска розробила спеціальний адаптер, сумісний з конектором стандарту Combined Charging System (CCS). З 2025 року Ford почне оснащувати свої моделі роз'ємом Tesla, то ж необхідність у перехіднику відпаде.

Наразі Tesla володіє приблизно 60% зарядної інфраструктури на території США. Цієї весни компанія почала оснащувати свої станції адаптерами CCS, що дозволило використовувати їх для поповнення батарей автомобілів сторонніх виробників. Але Ford став першим, хто вирішим перевести свої електромобілі на стандарт Tesla.

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Autogeek За матеріалами:

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