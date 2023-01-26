Tesla заробляє за кожне продане авто більше від конкурентів — Finance.ua

Tesla заробляє за кожне продане авто більше від конкурентів Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

Tesla заробляє за кожне продане авто більше від конкурентів

Американський автовиробник Tesla заробляє за кожен автомобіль більше, ніж будь-хто з його глобальних конкурентів. Про це повідомляє Reuters.

У третьому кварталі валовий прибуток Tesla за одиницю продукції становив $15 653. Це удвічі більше, ніж у Volkswagen, вчетверо — ніж у Toyota, і вп’ятеро — ніж у Ford.

Причина успіху

Компанія інвестувала значні кошти в нову технологію виробництва, і саме це є основною перевагою у собівартості авто. Тепер Tesla може дозволити собі пропонувати покупцям великі знижки.

Варто зазначити, що Tesla Model 3 і Model Y у Німеччині почали продавати зі знижками від 1% до 17% залежно від конфігурації. Крім того ціни впали в Австрії, Швейцарії та Франції.

У США знижки на Tesla ще більші — від 6% до 20%, і це без врахування субсидії в розмірі $7500, яку з січня почав надавати американський уряд на придбання електрокарів. Разом з субсидією знижка на Model Y, наприклад, сягає 31%.

Таку стратегію ще на початку 20 століття використовував Генрі Форд, коли його інноваційне застосування складальної лінії замість індивідуальної ручної обробки дозволило значно знизити ціни на знамениту Model T. Це авто випускалось з 1908 по 1927 роки.

Пізніше, у 1980-х і 1990-х роках, перевагу в собівартості успішно використовувала в США японська компанія Toyota, пропонуючи автомобілі за такими цінами, які американські виробники не могли собі дозволити.

Конкуренція на ринку електрокарів

За даними Reuters, конкуренція на ринку електромобілів значно посилиться. До 2026 року попит на електромобілі у Північній Америці сягне рівня близько 2,8 млн на рік, а місцеві виробники вийдуть на потужність 4,5 млн.

Тому стратегія Tesla потенційно може дозволити їй позбутися слабших конкурентів з меншою маржею.

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