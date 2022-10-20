Tesla випустила універсальний настінний зарядний пристрій для авто — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla випустила універсальний настінний зарядний пристрій для авто

Технології&Авто
423
Tesla випустила універсальний настінний зарядний пристрій для авто
Tesla випустила універсальний настінний зарядний пристрій для авто
Американський виробник електромобілів Tesla оголосив про випуск абсолютно нового настінного роз’єму J1772, який підходить для всіх інших автомобілів. І, за словами компанії, він дешевше і потужніший за більшість аналогічних систем, повідомляє Electrek.
Настінний з’єднувач J1772 підходить для будинків, квартир, готелів та робочих місць. Продається у стандартній комплектації з кабелем 7,3 м та кількома налаштуваннями потужності. Зарядний пристрій може бути встановлений у приміщенні або на вулиці. Ціна вказана 550$ без встановлення. Цікаво, що настінний роз’єм Tesla J1772 сумісний з більшістю електромобілів, що продаються в Північній Америці, але не Tesla. Власникам Tesla потрібен зарядний адаптер SAE J1772, щоб використовувати цей зарядний пристрій.
Читайте також
Tesla сподівається отримати прибуток у сегментах житлової та комерційної нерухомості, що вказує на зростання серед інших виробників електромобілів. Крім відкриття мережі Supercharger для всіх електромобілів у Нідерландах, Франції та Норвегії, це перший великий крок Tesla на шляху до поширення своєї технології зарядки.
Tesla випустила універсальний настінний зарядний пристрій для авто
Мережа Supercharger вважається величезним козирем для Tesla. Інші зарядні мережі, такі як Electrify America, досягли великих успіхів, але Tesla залишається домінуючою силою, коли справа доходить до зарядки.
Цікаво, що Tesla також знижує ціну на домашню систему зарядки Ford Connected Charge Station, яка продається за ціною 799 доларів та має меншу ємність зарядки на годину.
За матеріалами:
auto.dip
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.