Tesla випустила універсальний настінний зарядний пристрій для авто — Finance.ua

Tesla випустила універсальний настінний зарядний пристрій для авто Вчора 23:20 — Технології&Авто

Tesla випустила універсальний настінний зарядний пристрій для авто

Американський виробник електромобілів Tesla оголосив про випуск абсолютно нового настінного роз’єму J1772, який підходить для всіх інших автомобілів. І, за словами компанії, він дешевше і потужніший за більшість аналогічних систем, повідомляє Electrek.

Настінний з’єднувач J1772 підходить для будинків, квартир, готелів та робочих місць. Продається у стандартній комплектації з кабелем 7,3 м та кількома налаштуваннями потужності. Зарядний пристрій може бути встановлений у приміщенні або на вулиці. Ціна вказана 550$ без встановлення. Цікаво, що настінний роз’єм Tesla J1772 сумісний з більшістю електромобілів, що продаються в Північній Америці, але не Tesla. Власникам Tesla потрібен зарядний адаптер SAE J1772, щоб використовувати цей зарядний пристрій.

Tesla сподівається отримати прибуток у сегментах житлової та комерційної нерухомості, що вказує на зростання серед інших виробників електромобілів. Крім відкриття мережі Supercharger для всіх електромобілів у Нідерландах, Франції та Норвегії, це перший великий крок Tesla на шляху до поширення своєї технології зарядки.

Мережа Supercharger вважається величезним козирем для Tesla. Інші зарядні мережі, такі як Electrify America, досягли великих успіхів, але Tesla залишається домінуючою силою, коли справа доходить до зарядки.

Цікаво, що Tesla також знижує ціну на домашню систему зарядки Ford Connected Charge Station, яка продається за ціною 799 доларів та має меншу ємність зарядки на годину.

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