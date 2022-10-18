Величезний дисплей та 3,5 с до сотні: представлено нового конкурента Tesla від Mercedes (відео) — Finance.ua

Величезний дисплей та 3,5 с до сотні: представлено нового конкурента Tesla від Mercedes (відео) Вчора 23:08 — Технології&Авто

Напередодні відкриття Паризького автосалону презентували новий Mercedes-Benz EQE SUV. Суперник BMW iX, Tesla Model Y та Polestar 3 надійде у виробництво на підприємстві в США з грудня і продаватиметься за ціною приблизно від 80 000 доларів. Подробиці електрокросовера розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz.

Дизайн Mercedes-Benz EQE SUV

Електромобіль Mercedes EQE SUV зовні дуже нагадує старшого брата EQS SUV. У нього такий самий силует з аркоподібним дахом і у зовнішньому вигляді переважають плавні форми. Замість решітки радіатора — пластикова вставка з трипроменевою зіркою (у версії AMG має особливий дизайн). Матричні фари можуть проєктувати зображення на асфальті.

У Mercedes EQS SUV запозичена і платформа, але новий кросовер дещо компактніший, хоч і важить 2600 кг.

Розміри Mercedes-Benz EQE SUV 2023:

Довжина — 4863 мм

Ширина — 1940 мм

Висота — 1686 мм

Колісна база — 3030 мм

Салон Mercedes-Benz EQE SUV

В обробці салону поєднуються шкіра та алюміній. Майже на всю передню панель розтягнутий великий екран, поділений на три секції.

Передні сидіння розділені високим центральним тунелем, а біля заднього дивана регулюється кут нахилу спинки. Об’єм багажника становить 520-1675 л.

Базова комплектація включає 19-дюймові диски, камеру заднього виду та набір систем безпеки. Серед опцій є чотиризонний клімат-контроль та аудіосистема із тривимірним звучанням.

Новий Mercedes EQE SUV

Спочатку запропонують 292-сильну версію EQE 350 та варіант EQE 500 на 396 к. с. Пізніше надійдуть у продаж модифікації від AMG — EQE 43 потужністю 476 к. с. і топовий EQE 53 на 626 чи 687 к. с. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 3,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 240 км/год.

Електромобіль Mercedes-Benz оснащений батареєю на 90,6 кВт∙год, запозиченою у седана EQE. Залежно від версії запас ходу становить від 470 до 590 км. Заряджання на 80% у швидкому режимі займає 32 хвилини.

Майже всі версії моделі — повнопривідні. Кросовер Mercedes EQE SUV можна оснастити пневмопідвіскою, керованими задніми колесами та активними стабілізаторами. Версіям від AMG за доплату доступні карбоново-керамічні гальма.

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