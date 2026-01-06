Tesla відкрила лізинг на найдешевші Model 3 та Model Y Сьогодні 04:44 — Технології&Авто

Tesla відкрила лізинг на найдешевші Model 3 та Model Y

Tesla розширила свою програму лізингу і додала найдешевші версії Model 3 та Model Y. Ці доступні Standard-варіанти повернулися в жовтні минулого року у відповідь на зниження попиту після завершення державних EV-пільг у США. Теоретично, лізинг мав би зробити електромобілі Tesla більш доступними для широкого кола покупців.

Як повідомляє CarsDirect, нові пропозиції лізингу виявилися «не надто вигідними». Наприклад, Model 3 Standard з заднім приводом має ціну $38 380, включаючи доставлення. Tesla пропонує лізинг за $449 на місяць при терміні 36 місяців і річному пробігу 16 000 км (10 000 миль).

Однак після врахування початкового внеску $4 145, ефективна місячна вартість зростає до $564. Тобто насправді такий лізинг виявляється дорожчим за очікуване і може розчарувати тих, хто розраховував на справді бюджетний варіант.

Ефективна вартість лізингу Model 3 Standard виявилася приблизно на 35% вищою, ніж лізинг трохи більш оснащеної Model 3 Premium RWD, який пропонувався всього тиждень тому. Хоча та акція вже завершилася, порівняння показує, наскільки різко змінилася вигідність лізингу Tesla за дуже короткий час.

Між двома версіями є значна різниця в оснащенні. Model 3 Standard не має таких функцій, як другий сенсорний дисплей з підігрівом задніх сидінь, система автопілота Autosteer та декоративне підсвічування салону. Впливає це і на характеристики: запас ходу Standard — 321 миля (на 42 милі менше за Premium), а розгін 0−60 миль/год займає 5,8 секунди, що на 0,9 секунди довше за Premium.

Схожа ситуація з Model Y. Лізинг Standard-версії тепер коштує $479 на місяць при тих же умовах — 36 місяців, 10 000 миль на рік, початковий внесок $4 174. В результаті ефективна місячна вартість зростає до $595, що приблизно на 24% більше, ніж у Model Y Premium до недавніх змін цін.

Після свят Tesla підняла ціни на лізинг обох моделей. Model 3 Premium RWD тепер коштує $499 на місяць, Premium AWD — $599, а Performance AWD із розгоном 0−60 миль/год за 2,9 секунди — $749. Для Model Y лізинг Premium RWD коштує $549, Premium AWD — $649, а Performance AWD — $799 на місяць.

Tesla починає 2026 рік із вищими цінами на лізинг, намагаючись відновити темпи після повільного року. У 2025 році компанія доставила приблизно 1,63 млн автомобілів, що на 9% менше порівняно з попереднім роком. Цей спад дав змогу китайському виробнику BYD обігнати Tesla та стати найпопулярнішим брендом електромобілів у світі.

