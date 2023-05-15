Tesla відкликає понад 1,1 млн автомобілів — Finance.ua

Tesla відкликає понад 1,1 млн автомобілів Сьогодні 06:20 — Технології&Авто

Tesla відкликає понад 1,1 млн автомобілів

Американський автовиробник Tesla відкличе загалом 1 104 622 автомобілі, які були виготовлені в Китаї, або ввезені в Піднебесну.

Про це пише Reuters.

Йдеться про ввезені Model S та Model X, а також Model Y та Model 3 місцевого виробництва, які випущені з 12 січня 2019 року по 24 квітня 2023 року.

Згідно із заявою Державного управління Китаю щодо регулювання ринку, відкликані автомобілі не дають можливості водіям обирати режим гальмування з рекуперацією енергії.

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Крім того, водій не отримує достатньої кількості нагадувань, коли педаль акселератора сильно натиснута протягом тривалого часу.

На думку регулятора, це може збільшити ризик зіткнення та створити загрозу безпеці.

Повідомлення про відкликання авто було подано американським автовиробником відповідно до китайських правил проведення відкликання дефектних автомобілів і воно набуде чинності 29 травня.

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Як повідомлялося раніше, Tesla відкликає близько 362 000 електрокарів у США. Це пов’язано з тим, що програмне забезпечення повного автопілота може спричинити аварію.

Також регулятори автомобільної безпеки США заявили, що розпочали розслідування щодо 50 000 автомобілів Tesla Model X після отримання двох скарг про несправність передніх ременів безпеки.

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