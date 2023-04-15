Tesla представила найдешевшу модифікацію Tesla Model Y — Finance.ua

Tesla представила найдешевшу модифікацію Tesla Model Y Сьогодні 02:27 — Фондовий ринок

Tesla представила найдешевшу модифікацію Tesla Model Y

Tesla випустила нову дешевшу версію свого електричного кросовера Tesla Model Y для ринку США. Заради зниження ціни довелося пожертвувати ємністю батареї та, відповідно, запасом ходу.

До випущених раніше комплектацій Tesla Model Y Long Range і Model Y Performance приєдналася нова модифікація, що називається просто Model Y. Дешева версія кросовера, як і раніше, має двомоторну конфігурацію і повний привід. Її запас ходу складає 279 миль (449 км) проти 330 миль (531 км) у версії Long Range та 303 миль (488 км) у комплектації Performance.

Як стверджує виробник, найдешевша версія Tesla Model Y здатна розігнатися від 0 до 60 миль на годину (0-97 км/год) за 5 секунд. Максимальна швидкість обмежена на позначці 135 миль на годину (217 км/год).

Вартість нової Tesla Model Y у кузові білого кольору та з салоном із чорної штучної шкіри складає 49 990 доларів. Клієнти із США можуть замовити найдешевшу модель електричного кросовера на офіційному сайті виробника. Постачання стартують у квітні або травні 2023 року.

До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.