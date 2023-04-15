Tesla представила найдешевшу модифікацію Tesla Model Y — Finance.ua
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Tesla представила найдешевшу модифікацію Tesla Model Y

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Tesla представила найдешевшу модифікацію Tesla Model Y
Tesla представила найдешевшу модифікацію Tesla Model Y
Tesla випустила нову дешевшу версію свого електричного кросовера Tesla Model Y для ринку США. Заради зниження ціни довелося пожертвувати ємністю батареї та, відповідно, запасом ходу.
До випущених раніше комплектацій Tesla Model Y Long Range і Model Y Performance приєдналася нова модифікація, що називається просто Model Y. Дешева версія кросовера, як і раніше, має двомоторну конфігурацію і повний привід. Її запас ходу складає 279 миль (449 км) проти 330 миль (531 км) у версії Long Range та 303 миль (488 км) у комплектації Performance.
Як стверджує виробник, найдешевша версія Tesla Model Y здатна розігнатися від 0 до 60 миль на годину (0-97 км/год) за 5 секунд. Максимальна швидкість обмежена на позначці 135 миль на годину (217 км/год).
Вартість нової Tesla Model Y у кузові білого кольору та з салоном із чорної штучної шкіри складає 49 990 доларів. Клієнти із США можуть замовити найдешевшу модель електричного кросовера на офіційному сайті виробника. Постачання стартують у квітні або травні 2023 року.
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За матеріалами:
mmr.ua
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