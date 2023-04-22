Скільки платять робітникам заводу Tesla у Китаї — Finance.ua

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Скільки платять робітникам заводу Tesla у Китаї

Технології&Авто
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Скільки платять робітникам заводу Tesla у Китаї
Скільки платять робітникам заводу Tesla у Китаї
Стало відомо, які зарплати у робітників заводу Tesla у Шанхаї.
За даними China Times, основна щомісячна зарплата простого китайського працівника становить більше 5000 юанів (27 тис. грн.), а з урахуванням бонусів, надбавок та оплати понадурочних — майже 10 000 юанів (близько 54 тис. грн.).
Крім того, компанія надає безкоштовне харчування на роботі, трансфер та безкоштовне комерційне страхування для всієї сім’ї.
Однак останнім часом на тлі зниження цін на продукцію підприємства його робітники в соціальних мережах повідомляють про скорочення квартальних премій.
Раніше стало відомо, що Tesla побудує ще одну Гігафабрику у Китаї. На підприємстві вироблятимуть накопичувачі енергії Megapack. Будівництво заводу в КНР розпочнеться у третьому кварталі 2023 року.
Нагадаємо, середня зарплата в категорії «Транспорт, автобізнес» в Україні — 21 500 грн. Це медіана заробітних плат за даними з 13 919 вакансій, розміщених на Work.ua в цій категорії за останні 3 місяці.
За матеріалами:
MMR
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