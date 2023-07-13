Tesla веде переговори про завод з Індією — Finance.ua

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Tesla веде переговори про завод з Індією

Фондовий ринок
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Tesla веде переговори про завод з Індією
Tesla веде переговори про завод з Індією
Американська компанія Tesla розпочала обговорення з урядом Індії інвестиційної пропозиції щодо створення в країні автомобільного заводу потужністю до пів мільйона електромобілів на рік.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія Tesla розглядає можливість створення в Індії автомобільного заводу потужністю до 500 000 електромобілів на рік, про що пишуть індійські ЗМІ, повідомляє видання. Ціни на електромобілі стартуватимуть від 2 мільйонів рупій (24 400,66 дол.).
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Компанія на чолі з Ілоном Маском, як повідомляється, також розглядає можливість використання Індії як експортної бази, оскільки планує поставляти автомобілі в країни Індо-Тихоокеанського регіону.
На зустрічі з Маском минулого місяця прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підштовхнув автовиробника до «значних інвестицій» в країну.

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За матеріалами:
УНН
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