Tesla видаватиме майже 500 $ покупцям електрокарів у Китаї — Finance.ua

Tesla видаватиме майже 500 $ покупцям електрокарів у Китаї 10.07.2023, 01:15 — Технології&Авто

Tesla видаватиме майже 500 $ покупцям електрокарів у Китаї

Tesla заявила, що видаватиме новим покупцям у Китаї своїх електромобілів, які мають найбільший попит, грошовий бонус.

Про це повідомляє Reuters

У Tesla заявили, що видаватимуть новим покупцям своїх автомобілів Model Y і Model 3 готівку в розмірі 3 500 юанів (483 доларів США), якщо вони зможуть пред’явити рекомендацію від існуючого власника електрокара компанії.

Tesla також повідомила, що нові покупці отримають безкоштовний доступ до її покращеної системи допомоги водієві Autopilot протягом 90 днів.

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Зазначається, що Tesla оголосила про видачу готівки майбутнім клієнтам через день після того, як приєдналася до 15 інших компаній, у тому числі китайських виробників електромобілів Nio, Li Auto та Xpeng, які взяли на себе зобов’язання, запропоноване Китайською асоціацією виробників автомобілів, щоб уникнути цінової війни, яка загрожувала прибутковості всієї галузі.

Tesla продала рекордні 247 217 вироблених у Китаї електроавтомобілів у другому кварталі цього року. Це найвищий показник з початку постачання автомобілів із заводу в Шанхаї на початку 2020 року.

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