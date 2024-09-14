Tesla розробляє бездротову зарядну станцію для електромобілів (фото) — Finance.ua
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Tesla розробляє бездротову зарядну станцію для електромобілів (фото)

Технології&Авто
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Tesla розробляє бездротову зарядну станцію для електромобілів (фото)
Tesla розробляє бездротову зарядну станцію для електромобілів (фото)
Кілька нових патентів розкрили бездротову домашню зарядну станцію Tesla для електромобілів. Заявки стосуються зменшення витоку струму, датчиків, топології схеми та оцінки параметрів.
Про це пише Electrek.
Бездротовий зарядний пристрій позбавляє необхідності підключення кабелем. Tesla дотримується курсу на автоматизацію роботи автівок, і тому подбала про те, щоб машина заряджалася без участі людини, просто стоячи в гаражі.
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Також постає питання ефективності. Історично бездротові засоби мали менший ККД, ніж заряджання кабелем. Деякі новітні рішення, як магнітно-резонансна зарядка, можуть дати до ~95%, як і кабель. Але протягом багатьох років Tesla віддавала перевагу автоматизованій роборуці для дротового заряджання.
Минулого року Tesla оприлюднила зображення бездротової домашньої зарядної станції.
Автовиробник ніколи не коментував це, зображення було частиною презентації, однак на ньому досить чітко видно бездротовий зарядний пристрій.
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Також Tesla придбала стартап, який зосереджується на бездротовій зарядці, знов продала його, але інтегрувала до себе частину працівників.
Tesla розробляє бездротову зарядну станцію для електромобілів (фото)
Нещодавно головний дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен підтвердив, що Tesla працює над бездротовою зарядною панеллю. Раніше стало відомо, що Cybertruck має роз’єми індуктивної зарядки, що натякає на можливість модернізації бездротовим пристроєм.
Зараз Tesla подала заявку на такі чотири патенти:
  • перемикач для зменшення струму витоку у землю під час індуктивного заряджання;
  • датчики температури та використання для бездротового заряджання;
  • топологія схеми бездротового заряджання та відповідні способи виготовлення;
  • оцінка параметрів бездротового заряджання.
Tesla розробляє бездротову зарядну станцію для електромобілів (фото)
Невідомо, коли Tesla планує представити свою технологію бездротового заряджання, але не дивно, якщо вона з’явиться на презентації фірмового роботаксі наступного місяця — ця технологія більшою мірою пов’язана з безпілотними транспортними засобами, які зможуть заряджатися, коли нікого немає поряд, щоб під’єднати кабель.
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За матеріалами:
ITC.ua
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