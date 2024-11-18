Tesla провела анонс запуску нових зарядних станцій V4 Supercharger — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla провела анонс запуску нових зарядних станцій V4 Supercharger

Технології&Авто
14
Tesla провела анонс запуску нових зарядних станцій V4 Supercharger
Tesla провела анонс запуску нових зарядних станцій V4 Supercharger
Tesla готується до запуску нової версії V4 Supercharger у 2025 році, обіцяючи рекордну швидкість зарядки. Нові станції будуть здатні заряджати легкові електромобілі Tesla до 500 кВт, а вантажівки Tesla Semi — до неймовірних 1,2 МВт. Це значно прискорить час зарядки, роблячи поїздки ще зручнішими та ефективнішими.
Перша версія V4 з’явилася 2023 року, надавши власникам електромобілів можливість заряджатися до 350 кВт. Однак головний прорив очікується із запуском нового V4 Cabinet, який підтримує напругу до 1000 В, що ідеально підходить для високовольтних систем, що набирають популярність в електромобілях.
Читайте також
У Tesla заявили, що дозвіл на встановлення перших V4 вже отримано, і зарядні станції незабаром розпочнуть роботу. Вперше такі станції з’явилися у Європі, і тепер очікується їхнє розширення на інші ринки. Нові V4 Superchargers дозволять заряджати не тільки автомобілі Tesla, а й електрокари інших брендів, роблячи зарядку швидшою та доступнішою для всіх.
За матеріалами:
Ampercar
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.