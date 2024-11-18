Tesla провела анонс запуску нових зарядних станцій V4 Supercharger — Finance.ua

Tesla провела анонс запуску нових зарядних станцій V4 Supercharger Сьогодні 01:48 — Технології&Авто

Tesla провела анонс запуску нових зарядних станцій V4 Supercharger

Tesla готується до запуску нової версії V4 Supercharger у 2025 році, обіцяючи рекордну швидкість зарядки. Нові станції будуть здатні заряджати легкові електромобілі Tesla до 500 кВт, а вантажівки Tesla Semi — до неймовірних 1,2 МВт. Це значно прискорить час зарядки, роблячи поїздки ще зручнішими та ефективнішими.

Перша версія V4 з’явилася 2023 року, надавши власникам електромобілів можливість заряджатися до 350 кВт. Однак головний прорив очікується із запуском нового V4 Cabinet, який підтримує напругу до 1000 В, що ідеально підходить для високовольтних систем, що набирають популярність в електромобілях.

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У Tesla заявили, що дозвіл на встановлення перших V4 вже отримано, і зарядні станції незабаром розпочнуть роботу. Вперше такі станції з’явилися у Європі, і тепер очікується їхнє розширення на інші ринки. Нові V4 Superchargers дозволять заряджати не тільки автомобілі Tesla, а й електрокари інших брендів, роблячи зарядку швидшою та доступнішою для всіх.

Ampercar За матеріалами:

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