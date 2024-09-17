Tesla планує продати першу віртуальну електростанцію — Finance.ua

Tesla планує продати першу віртуальну електростанцію Сьогодні 04:15 — Технології&Авто

Tesla планує продати першу віртуальну електростанцію

Компанія Tesla оголосила, що планує продавати свою першу віртуальну електростанцію, яка працює в Південній Австралії. Tesla має довгу історію роботи в енергетичній промисловості Австралії, де вона запустила кілька перших проектів, таких як проект «великої батареї».

Південна Австралія, зокрема, має багато проблем з електромережею та одні з найвищих витрат на електроенергію з усіх розвинених країн.

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Перебуваючи в регіоні під час запуску «великої батареї», генеральний директор Tesla Ілон Маск ознайомився зі значними труднощами родин з низьким доходом. Нестабільна мережа та високі витрати на електроенергію призводять до того, що деяким сім’ям доводиться вирішувати: не вмикати світло чи голодувати.

Генеральний директор був помітно емоційно вражений цією проблемою та пообіцяв, що Tesla «працюватиме більше», щоб допомогти вирішити цю проблему.

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Він не жартував, тому що через кілька місяців компанія Tesla оголосила, що досягла угоди з урядом Південної Австралії про встановлення сонячних батарей і Powerwall для 50 000 будинків — багато з яких — це будинки малозабезпечених сімей.

Ключова мета полягає в тому, щоб знизити тарифи на електроенергію для цих сімей шляхом об’єднання цих Powerwall у велику віртуальну електростанцію, яка може надавати послуги мережі.

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Зазначається, що Tesla намагається продати свою віртуальну електростанцію в Південній Австралії. Згідно з повідомленням AFR, Tesla розповсюджує пропозицію про продаж віртуальної електростанції потенційним покупцям в Австралії.

Tesla стверджує, що віртуальна електростанція розподілена приблизно в 7000 будинках з потужністю 35 МВт, а близько 70% систем працюють на сонячній енергії.

У презентації компанії згадується, що існує багато можливостей для розвитку системи, і Tesla хоче залишатися партнером, постачаючи свої Powerwall і програмне забезпечення Autobidder для керування потужністю та продажу електроенергії.

Autogeek За матеріалами:

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