Tesla планує побудувати фабрики з виробництва акумуляторів та вантажівок Semi — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla планує побудувати фабрики з виробництва акумуляторів та вантажівок Semi

Технології&Авто
17
Tesla планує побудувати фабрики з виробництва акумуляторів та вантажівок Semi
Tesla планує побудувати фабрики з виробництва акумуляторів та вантажівок Semi
Tesla планує розширити виробництво на Gigafactory, що знаходиться недалеко від Ріно, штат Невада.
Автовиробник оголосив, що інвестує 3,6 мільярда доларів у будівництво двох нових заводів та пошук 3000 додаткових робітників.
Читайте також
Ця сума перевищує початкові інвестиції компанії у будівництво Gigafactory (3,5 мільярда доларів). Один із нових заводів у Неваді вироблятиме батареї типу 4680, а інший стане першим спеціалізованим заводом Tesla з масового випуску вантажівок Semi.
Фабрика виробництва акумуляторів 4680 допоможе Tesla скоротити вартість акумуляторів вдвічі, а також наростити темпи виробництва електромобілів. Tesla використовує цей тип батарей, тому що вони є досить ємним, але водночас досить недорогим варіантом.

Оформити автоцивілку онлайн на Finance.ua 🚗

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.