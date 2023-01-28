Tesla планує побудувати фабрики з виробництва акумуляторів та вантажівок Semi — Finance.ua

Tesla планує побудувати фабрики з виробництва акумуляторів та вантажівок Semi Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Tesla планує побудувати фабрики з виробництва акумуляторів та вантажівок Semi

Tesla планує розширити виробництво на Gigafactory, що знаходиться недалеко від Ріно, штат Невада.

Автовиробник оголосив, що інвестує 3,6 мільярда доларів у будівництво двох нових заводів та пошук 3000 додаткових робітників.

Ця сума перевищує початкові інвестиції компанії у будівництво Gigafactory (3,5 мільярда доларів). Один із нових заводів у Неваді вироблятиме батареї типу 4680, а інший стане першим спеціалізованим заводом Tesla з масового випуску вантажівок Semi.

Фабрика виробництва акумуляторів 4680 допоможе Tesla скоротити вартість акумуляторів вдвічі, а також наростити темпи виробництва електромобілів. Tesla використовує цей тип батарей, тому що вони є досить ємним, але водночас досить недорогим варіантом.

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