Tesla незабаром покаже нову Model Y Juniper — Finance.ua

Tesla незабаром покаже нову Model Y Juniper Сьогодні 23:49 — Технології&Авто

Tesla незабаром покаже нову Model Y Juniper

Очікується, що Tesla незабаром оголосить дату дебюту оновленої Model Y, яка, за чутками, отримає додаткову назву Juniper. За деякими джерелами, новинку представлять вже на початку 2025 року.

Як повідомляє Autoevolution , попри те, що Model Y була випущена через три роки після Model 3, Tesla повинна була оновити свій бестселер давно, незабаром після початку поставок Model 3 Highland. Цього не сталося з невідомих причин, що призвело до невтішних продажів Model Y у 2024 році. Водночас продажі оновленої Model 3 не набрали такої швидкості, як очікувало керівництво компанії.

На думку деяких експертів, саме через це було зафіксоване падіння продажів вперше в історії компанії. Саме тому компанія вирішила оновити Model Y, аби заохотити покупців. Під час звіту про фінансові результати третього кварталу в жовтні Tesla оголосила, що нові моделі автомобілів будуть випущені на початку 2025 року.

Спершу очікувалось, що йдеться про доступний електромобіль під назвою Model 2, над яким Tesla повинна була працювати, проте Ілон Маск зруйнував ці очікування декількома радикальними заявами. Водночас серія шпигунських знімків, на яких було зафіксовано тестові прототипи оновленого Model Y, дозволили нам зрозуміти, що компанія готує кардинальний рестайлінг доступної моделі з назвою Juniper.

Закамуфльований електричний кросовер було помічено під час тестувань в різних регіонах США, Іспанії та Китаю. Autoevolution також повідомляє, що їхні джерела в Китаї підтвердили, що вже налагоджене пробне виробництво: щодня виготовляється кілька десятків автомобілів.

Телеканал новин 24 За матеріалами:

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