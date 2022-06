Tesla, Ford та GM підвищують ціни на електрокари на тлі зростання витрат та попиту — Finance.ua

Tesla, Ford та GM підвищують ціни на електрокари на тлі зростання витрат та попиту Вчора 04:53 — Технології&Авто

Високі ціни на бензин спонукають дедалі більше споживачів розглянути можливість придбання електромобілів, проте вартість цих транспортних засобів у дилерських центрах також може їх неприємно здивувати, пише The Wall Street Journal.

Автовиробники в США підвищують ціни на електромобілі, щоб компенсувати вартість компонентів, що використовуються в батареях. Компанії також мають вигоду з високого інтересу споживачів до електрокарів на тлі виходу на ринок нових моделей. Tesla Inc., Ford Motor Co., General Motors Co., Rivian Automotive Inc. та Lucid Group Inc. за минулі місяці збільшили ціни на низку моделей електрокарів.

Так, GM минулого тижня підвищила вартість електропікапа GMC Hummer на $6,25 тис. Тепер його ціна становить від близько $85 тис. до $105 тис.

Тим часом Tesla цього року підвищувала ціни на електрокар Model Y SUV версії Performance тричі з початку року, збільшивши цінник приблизно на 9%. Нині вартість моделі становить $69,9 тис.

Середня ціна за електромобілі в США в травні злетіла на 22% порівняно з аналогічним періодом роком раніше і склала близько $54 тис. Для порівняння, середня ціна на автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння зросла на 14% за аналогічний період до близько $44,4 тис.

Компанії кажуть, що намагаються компенсувати зростання цін на сировинні матеріали, що використовуються у виробництві акумуляторів для електрокарів, яке спостерігається останнім часом. Наразі вони є найдорожчим компонентом електромобіля. Ціни на літій, нікель та кобальт підскочили майже вдвічі в порівнянні з періодом до початку пандемії коронавірусу, випливає з даних консалтингової компанії AlixPartners LLP.

Великі автовиробники прагнуть розширити асортимент електромобілів на тлі посилення регулювання щодо шкідливих викидів, побоювань акціонерів щодо впливу традиційних автомобілів на екологію та натхнення інвесторів на Уолл-стріт щодо потенціалу зростання ринку електромобілів.

Вартість розробки електромобілів за два роки зросла вдвічі, підрахували експерти AlixPartners. Очікується, що автовиробники витратять загалом $526 млрд на перехід на електромобілі за п’ятирічний період, який завершиться у 2026 році.

Тим часом зростання цін на сировинні матеріали може ускладнити цей процес, зазначають аналітики.

