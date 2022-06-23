Tesla Model Y очолив рейтинг найпопулярніших автомобілів 2022 року — Finance.ua

Tesla Model Y очолив рейтинг найпопулярніших автомобілів 2022 року Вчора 01:47 — Технології&Авто

Tesla Model Y очолив рейтинг найпопулярніших автомобілів 2022 року

Незалежний рейтинг транспортних засобів на веб-сайті торгового майданчика показує, наскільки насправді є автомобілі американського виробництва американські.

На порталі Cars.com у вівторок був опублікований щорічний індекс американського виробництва за 2022 рік , в якому автомобілі оцінюються за тим, наскільки вони справді виготовлені в Америці.

Згідно з індексом, заснованим на даних, зібраних у квітні та травні, 95 із 379 автомобілів, вироблених на автомобільному ринку США, потрапили до незалежного рейтингу. У рейтингу враховувалася зайнятість у виробництві порівняно з присутністю автовиробників, джерелами двигунів та трансмісій, місцями збирання та джерелами запчастин.

Дженніфер Ньюман, головний редактор Cars.com, торгового майданчика для покупки автомобілів, розповіла, що одним із головних висновків цьогорічного опитування було переважання Tesla у списку. Усі чотири автомобілі, вироблені Tesla, увійшли до десятки найкращих, а Model Y посіла перше місце.

«Це третій рік, коли Tesla бере участь у нашому індексі, і це також перший рік, коли всі чотири її автомобілі пройшли кваліфікацію для індексу. Було цікаво побачити Model Y на першому місці, Model 3 на другому і Model M на п’ятому, а Model S — на шостому», — сказав Ньюман.

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У Honda також чотири автомобілі потрапили в топ-10: Passport на 4-му місці, Ridgeline на 8-му, Odyssey на 9-му та Pilot на 10-му. Lincoln Corsair посів третє місце порівняно з 64-м у 2021 році. Jeep Cherokee зайняв сьоме місце.

General Motors, Honda, Toyota і Ford мали найбільшу кількість автомобілів, що потрапили в індекс, при цьому автомобілі GM становили 19% всіх включених моделей; Honda — 14%; Toyota — 12%; а Ford — 11%.

Cars.com також опитав більше 2000 споживачів минулого місяця та виявив 15% збільшення занепокоєння про доступність при купівлі автомобіля у порівнянні з минулим роком. Опитування також показало 21% збільшення кількості тих, хто цікавиться електромобілями, і 22% — споживачів, які сказали, що купівля автомобіля американського виробництва важлива для них.

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