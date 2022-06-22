Мінекономіки оновило список автомобілів, які підпадають під сплату податку на розкіш — Finance.ua

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Мінекономіки оновило список автомобілів, які підпадають під сплату податку на розкіш

Вчора 14:36Особисті фінанси
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Мінекономіки оновило список автомобілів, які підпадають під сплату податку на розкішМінекономіки оновило список автомобілів, які підпадають під сплату податку на розкіш
Міністерство економіки оновило список автомобілів, які підпадають під оплату так званого податку на розкіш, що, до слова, залежить від мінімальної зарплати.
У 2022 році в Україні змінився порядок нарахування транспортного податку, також відомий як податок на розкіш. Зміни пов’язані зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, адже саме до цієї величини прив’язаний транспортний податок. Справа в тому, що він розповсюджується на авто вартістю від 375 «мінімалок».
Мінімальна зарплата в Україні від 1 січня 2022 року зросла до 6 500 гривень. Відповідно, податок на розкіш мають сплачувати власники автомобілів, які коштують не менше 2 437 500 гривень.
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Як пише УкрАвтопром, поширюється податок на розкіш на машини віком до 5 років. У 2021-му таких автомобілів було 172. У 2022-му — 135.
Наведемо декілька прикладів, власникам яких розкішних авто доведеться заплатити податок:
Марка Модель Об’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметри Тип палива
Aston Martin DBX Onyx Black 4461 бензин
BMW X5 (F95) SAV X5 M 4395 бензин
Ferrari 488 GTB 3982 бензин
Land Rover Range Rover 2998 дизель
Lexus LS500h 2998 гібрид
Maserati Ghibli 2998 бензин
Porsche Taycan - електро
Mercedes-Benz S 450 2999 бензин
Із повним переліком легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком 2022 року, ви можете ознайомитися тут.
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За матеріалами: Finance.ua
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