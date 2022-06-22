Мінекономіки оновило список автомобілів, які підпадають під сплату податку на розкіш — Finance.ua

Мінекономіки оновило список автомобілів, які підпадають під сплату податку на розкіш
Міністерство економіки оновило список автомобілів, які підпадають під оплату так званого податку на розкіш, що, до слова, залежить від мінімальної зарплати.
У 2022 році в Україні змінився порядок нарахування транспортного податку, також відомий як податок на розкіш. Зміни пов’язані зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, адже саме до цієї величини прив’язаний транспортний податок. Справа в тому, що він розповсюджується на авто вартістю від 375 «мінімалок».
Мінімальна зарплата в Україні від 1 січня 2022 року зросла до 6 500 гривень. Відповідно, податок на розкіш мають сплачувати власники автомобілів, які коштують не менше 2 437 500 гривень.