Які моделі авто найбільше і найменше знецінюються при перепродажу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які моделі авто найбільше і найменше знецінюються при перепродажу

Вчора 01:48Технології&Авто
941
Які моделі авто найбільше і найменше знецінюються при перепродажуЯкі моделі авто найбільше і найменше знецінюються при перепродажу
Ліквідність автомобіля — важливий параметр при виборі автомобіля. Всі автомобілі втрачають у ціні при перепродажу, проте одні моделі дешевшають дуже швидко, а інші — краще зберігають вартість. Експерти американського сайту Zutobi визначили, які авто найбільше і найменше втрачають у ціні.
В рамках дослідження було вивчено ціни на 100 найпопулярніших моделей. Американці проаналізували вартість нових та вживаних автомобілів і з’ясувалося, що в середньому за три роки машини дешевшають на 27,02%.
Найліквідніший автомобіль — Toyota Tacoma, він втратив 21,93% початкової вартості за три роки. На другому та третьому місцях — Ford F-Series та Ranger з однаковим показником у 24,48%. До слова, у десятці найкращих — одразу шість пікапів.

ТОП-15 найліквідніших авто:

  1. Toyota Tacoma — втрата 21,93% вартості за 3 роки
  2. Ford F-Series — 24,48%
  3. Ford Ranger — 24,48%
  4. Tesla Model 3 — 24,79%
  5. Nissan Navara/Frontier — 25,15%
  6. Chevrolet Colorado — 25,49%
  7. Toyota RAV4 — 25,97%
  8. Mazda 3 — 26,31%
  9. Toyota Tundra — 26,87%
  10. BMW X3 — 27,02%
  11. Chevroler Silverado — 27,2%
  12. Jeep Gladiator — 28,05%
  13. Volkswagen Tiguan — 28,42%
  14. Volkswagen Atlas — 28,43%
  15. Subaru Forester — 28,51%
Які моделі авто найбільше і найменше знецінюються при перепродажу
Найбільше втратив у ціні кросовер Kia Sorento — 55,16% за 3 роки. Далі йдуть Chevrolet Trax (-50,31%) та Mercedes-Benz GLE (-48,85%).

Найбільш неліквідніші авто сучасності:

  1. Kia Sorento — втрата 55,16% вартості за 3 роки
  2. Chevrolet Trax — 50,31%
  3. Mercedes-Benz GLE — 48,85%
  4. Buick Encore/Opel Mocha — 47,71%
  5. Chevrolet Express — 45,80%
  6. Chevrolet Equinox — 44,91%
  7. Lexus ES — 44,21%
  8. Nissan Sentra — 43,61%
  9. Buick Envision — 43,53%
  10. Nissan Altima — 43,21%
  11. Ford Transit — 41,53%
  12. Chrysler Pacifica — 41,21%
  13. Nissan Kicks — 41,05%
  14. Hyundai Sonata — 40,85%
  15. Mercedes-Benz GLC — 40,76%
Які моделі авто найбільше і найменше знецінюються при перепродажу
Звісно, у списку є моделі, які не представлені в Україні. Проте б/у авто зі США у нас дуже популярні, і моделі, які найбільше втрачають у ціні, якраз вигідніше купувати вживаними.
До речі, вибрати обов’язкове страхування автоцивілки онлайн можна прямо на Finance.ua.
Вибрати поліс ОСЦПВ 🚗
За матеріалами: Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.