Які моделі авто найбільше і найменше знецінюються при перепродажу — Finance.ua

Які моделі авто найбільше і найменше знецінюються при перепродажу
Ліквідність автомобіля — важливий параметр при виборі автомобіля. Всі автомобілі втрачають у ціні при перепродажу, проте одні моделі дешевшають дуже швидко, а інші — краще зберігають вартість. Експерти американського сайту Zutobi визначили, які авто найбільше і найменше втрачають у ціні.
В рамках дослідження було вивчено ціни на 100 найпопулярніших моделей. Американці проаналізували вартість нових та вживаних автомобілів і з’ясувалося, що в середньому за три роки машини дешевшають на 27,02%.
Найліквідніший автомобіль — Toyota Tacoma, він втратив 21,93% початкової вартості за три роки. На другому та третьому місцях — Ford F-Series та Ranger з однаковим показником у 24,48%. До слова, у десятці найкращих — одразу шість пікапів.
ТОП-15 найліквідніших авто:
Toyota Tacoma — втрата 21,93% вартості за 3 роки
Ford F-Series — 24,48%
Ford Ranger — 24,48%
Tesla Model 3 — 24,79%
Nissan Navara/Frontier — 25,15%
Chevrolet Colorado — 25,49%
Toyota RAV4 — 25,97%
Mazda 3 — 26,31%
Toyota Tundra — 26,87%
BMW X3 — 27,02%
Chevroler Silverado — 27,2%
Jeep Gladiator — 28,05%
Volkswagen Tiguan — 28,42%
Volkswagen Atlas — 28,43%
Subaru Forester — 28,51%
Найбільше втратив у ціні кросовер Kia Sorento — 55,16% за 3 роки. Далі йдуть Chevrolet Trax (-50,31%) та Mercedes-Benz GLE (-48,85%).
Найбільш неліквідніші авто сучасності:
Kia Sorento — втрата 55,16% вартості за 3 роки
Chevrolet Trax — 50,31%
Mercedes-Benz GLE — 48,85%
Buick Encore/Opel Mocha — 47,71%
Chevrolet Express — 45,80%
Chevrolet Equinox — 44,91%
Lexus ES — 44,21%
Nissan Sentra — 43,61%
Buick Envision — 43,53%
Nissan Altima — 43,21%
Ford Transit — 41,53%
Chrysler Pacifica — 41,21%
Nissan Kicks — 41,05%
Hyundai Sonata — 40,85%
Mercedes-Benz GLC — 40,76%
Звісно, у списку є моделі, які не представлені в Україні. Проте б/у авто зі США у нас дуже популярні, і моделі, які найбільше втрачають у ціні, якраз вигідніше купувати вживаними.
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