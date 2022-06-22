Які моделі авто найбільше і найменше знецінюються при перепродажу — Finance.ua

Які моделі авто найбільше і найменше знецінюються при перепродажу

Які моделі авто найбільше і найменше знецінюються при перепродажу

Ліквідність автомобіля — важливий параметр при виборі автомобіля. Всі автомобілі втрачають у ціні при перепродажу, проте одні моделі дешевшають дуже швидко, а інші — краще зберігають вартість. Експерти американського сайту Zutobi визначили , які авто найбільше і найменше втрачають у ціні.

В рамках дослідження було вивчено ціни на 100 найпопулярніших моделей. Американці проаналізували вартість нових та вживаних автомобілів і з’ясувалося, що в середньому за три роки машини дешевшають на 27,02%.

Найліквідніший автомобіль — Toyota Tacoma, він втратив 21,93% початкової вартості за три роки. На другому та третьому місцях — Ford F-Series та Ranger з однаковим показником у 24,48%. До слова, у десятці найкращих — одразу шість пікапів.

ТОП-15 найліквідніших авто:

Toyota Tacoma — втрата 21,93% вартості за 3 роки Ford F-Series — 24,48% Ford Ranger — 24,48% Tesla Model 3 — 24,79% Nissan Navara/Frontier — 25,15% Chevrolet Colorado — 25,49% Toyota RAV4 — 25,97% Mazda 3 — 26,31% Toyota Tundra — 26,87% BMW X3 — 27,02% Chevroler Silverado — 27,2% Jeep Gladiator — 28,05% Volkswagen Tiguan — 28,42% Volkswagen Atlas — 28,43% Subaru Forester — 28,51%

Найбільше втратив у ціні кросовер Kia Sorento — 55,16% за 3 роки. Далі йдуть Chevrolet Trax (-50,31%) та Mercedes-Benz GLE (-48,85%).

Найбільш неліквідніші авто сучасності:

Kia Sorento — втрата 55,16% вартості за 3 роки Chevrolet Trax — 50,31% Mercedes-Benz GLE — 48,85% Buick Encore/Opel Mocha — 47,71% Chevrolet Express — 45,80% Chevrolet Equinox — 44,91% Lexus ES — 44,21% Nissan Sentra — 43,61% Buick Envision — 43,53% Nissan Altima — 43,21% Ford Transit — 41,53% Chrysler Pacifica — 41,21% Nissan Kicks — 41,05% Hyundai Sonata — 40,85% Mercedes-Benz GLC — 40,76%

Звісно, у списку є моделі, які не представлені в Україні. Проте б/у авто зі США у нас дуже популярні, і моделі, які найбільше втрачають у ціні, якраз вигідніше купувати вживаними.

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