Термінали Starlink для України продовжуватиме фінансувати виключно Польща — Сікорський — Finance.ua
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Термінали Starlink для України продовжуватиме фінансувати виключно Польща — Сікорський

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Термінали Starlink для України продовжуватиме фінансувати виключно Польща — Сікорський
Термінали Starlink для України продовжуватиме фінансувати виключно Польща — Сікорський
Термінали Starlink для України фінансувала і продовжуватиме фінансувати виключно Польща, а не Ілон Маск чи хтось інший.
Про це в четвер під час пресконференції заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Польське радіо.
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Відповідаючи на запитання про позицію Польщі на зустрічі у форматі «Рамштайн», яку було відкладено, глава польської дипломатії зазначив, що на цій зустрічі йдеться про практичну військову допомогу Україні. Тому, за задумом, у Рамштайні мали зустрітися глави урядів країн, які підтримують Україну, а не глави держав.
«Саме тому ми підготували позицію для президента Дуди, щоб він міг говорити не лише від себе, а й від імені польської держави — про те, що ми вже зробили для України і що маємо намір робити далі», — зазначив Сікорський.
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Глава МЗС наголосив на одному конкретному положенні, закладеному в цю польську позицію. За його словами, у ній згадується про те, що одним із ключових факторів, який дозволяє українцям і надалі ефективно захищатися від росіян, є підключення до інтернету за допомогою терміналів Starlink.
«Ці термінали Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, а не робить це хтось інший», — сказав Сікорський.
За матеріалами:
Укрінформ
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