У Пентагоні заявили, що заблокували роботу терміналів Starlink, які опинилися в росіян — Finance.ua

У Пентагоні заявили, що заблокували роботу терміналів Starlink, які опинилися в росіян Сьогодні 03:45 — Світ

У Пентагоні заявили, що заблокували роботу терміналів Starlink, які опинилися в росіян

У Пентагоні фіксують успішну роботу в боротьбі зі Starlink, які опинилися у російських військових незаконно. Так, роботу частини терміналів вже вдалося заблокувати.

Зокрема про це заявляє представниця Пентагона Аманда Дорі, передає Bloomberg. Нагадаємо, що перші повідомлення про те, що окупанти використовують Starlink на фронті, з’явилися у лютому 2024 року.

У ЗМІ зауважують, що компанія SpaceX активно співпрацювала з Пентагоном, щоб протидіяти незаконній роботі терміналів супутникового зв’язку Starlink, які опинилися у російських загарбників.

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Спочатку американські військові виявили один термінал на тимчасово окупованих територіях, а згодом — їх ставало все більше. Загалом вдалося виявити й зупинити роботу кількох сотень Starlink, якими користувалися окупанти.

Водночас у Пентагоні переконані, що попри обмеження використання терміналів Starlink, росіяни однаково будуть шукати способи отримати доступ до зв’язку. У США наголосили, що окупаційна армія намагається адаптуватися до ситуації на полі бою, тому протидія повинна бути потужнішою.

Телеканал 24 За матеріалами:

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