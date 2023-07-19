Термінали Kernel, Viterra, CMA CGM Group пошкоджено внаслідок атаки портів «Одеса» і «Чорноморськ» — Finance.ua

Термінали Kernel, Viterra, CMA CGM Group пошкоджено внаслідок атаки портів «Одеса» і «Чорноморськ» Сьогодні 18:36

Термінали Kernel, Viterra, CMA CGM Group пошкоджено внаслідок атаки портів «Одеса» і «Чорноморськ»

Під час атаки російських окупаційних військ, спрямованої на порти Одеса і Чорноморськ уночі проти 19 липня, дістала ушкоджень інфраструктура міжнародних і українських трейдерів Kernel, Viterra, CMA CGM Group, а також резервуари та причали Одеського порту.

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

«росія продовжує тероризувати світ навіть після виходу із „зернової ініціативи“. Атаковані зернові термінали та портова інфраструктура в портах Одеса та Чорноморськ. Уночі 19 липня росія здійснила цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в портах. Пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Також пошкоджено резервуари та причали Одеського порту», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що атака була спрямована на портову інфраструктуру, яка задіяна в роботі «зернового коридору».

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков закликав світ захистити портову інфраструктуру, оскільки її знищення унеможливлює постачання зерна на світові ринки та в країни, які потребують продовольства.

«Атака на зернові термінали — акт агресії проти світу. На меті російських терористів — знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки. Держава-терорист воює не тільки з Україною, а й з населенням Африки та Азії, для яких це зерно — питання виживання. Зернова та портова інфраструктура мають бути захищені світом. Це гарантія, насамперед, для продовольчої безпеки світу», — наводяться слова Кубракова в повідомленні.

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