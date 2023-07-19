Термінали Kernel, Viterra, CMA CGM Group пошкоджено внаслідок атаки портів «Одеса» і «Чорноморськ» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Термінали Kernel, Viterra, CMA CGM Group пошкоджено внаслідок атаки портів «Одеса» і «Чорноморськ»

51
Термінали Kernel, Viterra, CMA CGM Group пошкоджено внаслідок атаки портів «Одеса» і «Чорноморськ»
Термінали Kernel, Viterra, CMA CGM Group пошкоджено внаслідок атаки портів «Одеса» і «Чорноморськ»
Під час атаки російських окупаційних військ, спрямованої на порти Одеса і Чорноморськ уночі проти 19 липня, дістала ушкоджень інфраструктура міжнародних і українських трейдерів Kernel, Viterra, CMA CGM Group, а також резервуари та причали Одеського порту.
Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.
«росія продовжує тероризувати світ навіть після виходу із „зернової ініціативи“. Атаковані зернові термінали та портова інфраструктура в портах Одеса та Чорноморськ. Уночі 19 липня росія здійснила цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в портах. Пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Також пошкоджено резервуари та причали Одеського порту», — йдеться в повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що атака була спрямована на портову інфраструктуру, яка задіяна в роботі «зернового коридору».
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков закликав світ захистити портову інфраструктуру, оскільки її знищення унеможливлює постачання зерна на світові ринки та в країни, які потребують продовольства.
«Атака на зернові термінали — акт агресії проти світу. На меті російських терористів — знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки. Держава-терорист воює не тільки з Україною, а й з населенням Африки та Азії, для яких це зерно — питання виживання. Зернова та портова інфраструктура мають бути захищені світом. Це гарантія, насамперед, для продовольчої безпеки світу», — наводяться слова Кубракова в повідомленні.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.