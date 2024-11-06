Термін підготовки у навчальних центрах ЗСУ з 1 листопада збільшили до 45 діб — Генштаб — Finance.ua
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Термін підготовки у навчальних центрах ЗСУ з 1 листопада збільшили до 45 діб — Генштаб

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Термін підготовки у навчальних центрах ЗСУ з 1 листопада збільшили до 45 діб — Генштаб
Термін підготовки у навчальних центрах ЗСУ з 1 листопада збільшили до 45 діб — Генштаб
З 1 листопада навчальні центри всіх складових Збройних сил України перейшли на програму проведення базової загальновійськової підготовки з терміном навчання 1,5 місяця замість 30 днів, як було раніше.
Про це повідомив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк у коментарі Укрінформу.
«Таке рішення затверджено головнокомандувачем ЗС України з огляду на поточні результати роботи, що нині триває на базі чотирьох ключових військових навчальних центрів. До пілотного проєкту, що був розроблений Головним управлінням доктрин та підготовки ГШ ЗСУ (J7), залучено близько 500 новобранців», — сказав він.
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За словами Палагнюка, збільшення часу навчання впроваджується в рамках програми «Збереження життя військовослужбовців», що націлена на вдосконалення підготовки українських захисників.
«Нарощення базової загальновійськової підготовки передбачає збільшення тривалості програм вогневої підготовки, домедичної практики та багатьох додаткових ввідних курсів. Швидкі зміни зумовлені практичним запитом військових частин, що виконують бойові завдання на фронті», — додав начальник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу.
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Він уточнив, що нова базова програма збільшилася загалом на 78 годин.
«Серед її ключових показників можна виділити суттєве посилення вогневої підготовки — її збільшено на 33 години, а кількість навчальних вправ із 23 виконуваних раніше нині відпрацьовується у 45 варіаціях. Додаткова практика також стосуватиметься комплексної тактичної підготовки, дій особового складу щодо БПЛА та РЕБ, військової топографії, технології війни, заходів бойового досвіду, знань та навичок застосування колективної зброї тощо», — деталізував Палагнюк.
За матеріалами:
Укрінформ
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