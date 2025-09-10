Temu планує повернення в США Сьогодні 02:34

Після кількох місяців потрясінь через митні зміни Дональда Трампа e-commerce платформа Temu повертається на ринок США з глибокими знижками, щоб відвоювати позиції у конкурента Shein Group Ltd.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними Bloomberg, щонайменше два десятки найпопулярніших товарів Temu у вересні подешевшали в середньому на 18% порівняно з кінцем квітня, коли невеликі посилки ще звільнялися від митних зборів завдяки так званому «de minimis» винятку. Деякі товари впали в ціні на цілих 60%.

Раніше Temu, яка серйозно постраждала від скасування пільги, тимчасово відступила з ринку США, зосередившись на Європі та інших регіонах. Американські продажі дискаунтера в червні падали більш ніж на 30% деяких тижнів, а в липні та серпні продовжували знижуватися більш ніж на 10%, згідно з даними Bloomberg Second Measure.

Зараз платформа, що належить PDD Holdings Inc., схоже, змінює підхід на тлі зростання Shein у США, навіть незважаючи на більш високі ціни. Крім великих знижок, Temu припинила стягувати з покупців імпортні збори, які раніше різко підвищували вартість товарів, іноді перевищуючи ціну самих речей.

Бізнес-модель компанії, яка базується на надсиланні дрібних посилок з китайських фабрик прямо в американські будинки, опинилася під ударом після того, як президент Трамп скасував виняток de minimis.

Крім того, компанія збільшила рекламну активність у США: кількість нових рекламних оголошень тепер зростає від кількох тисяч до понад 10 000 на день, тоді як у другому кварталі їх було лише кілька десятків.

Водночас ці масштаби все ще скромні порівняно з піковими докризовими показниками, коли Temu запускала понад 20 000 нових оголошень щодня.

Незважаючи на готовність багатьох китайських продавців йти на зниження цін заради розширення каналів збуту, зростання поки не відновилося. Четверо продавців повідомили про подальше падіння продажів, один із них — до 20% за останні тижні.

